關稅戰vs.稀土戰／稀土業壓倒性集中大陸 原因在難開採又重汙染

稀土近年廣受全球政府重視，然因其稀有性、開採難度高，全球有能力做到開採、分離、純化的業者少之又少，使得稀土這項礦物原料，不僅沒有一條完整的產業鏈，甚至是市場中少見的寡占事業。

工研院產科國際所經理廖鎔榆指出，「在化學元素表裡面，只有17種化學元素才叫稀土。但外界常將稀土與關鍵礦物混用。」

簡單來說，化學元素表中，只有鈧、釔、鑭等17種元素才是稀土；而所謂的關鍵礦物，通常用於綠能轉型、國防等領域，以美國地質調查局公布的「2022年關鍵礦物清單」來看，關鍵礦物就包含鋁、銻、砷、鐿、釔、鋅、鋯等50種元素，這50種礦物也包含稀土的17種元素。這也就是外界經常將稀土與關鍵礦物搞混的原因。

廖鎔榆舉例，外界常以為鋰電池有稀土成分，但事實上，鋰電池裡面僅有關鍵礦物成分，而沒有稀土成分。

再者，稀土因其難以開採、分離，這也使得全球稀土業者少之又少。

很多人以為稀土元素稀少，事實上，稀土在地殼中的含量不低，困難的是，稀土因為經常與其他化學元素相伴於礦藏之中，而難以將稀土元素單獨分離，導致開採、提煉上的困難。一般來說，稀土很喜歡跟鐵、鈦、錫元素在一起，例如，內蒙古的鐵礦區、泰國的錫礦區、馬達加斯加的鈦礦區都可找到稀土，而離子吸附型的輕稀土，更經常在赤道兩側、高溫多雨的地方被發現。

此外，外界也用輕稀土、重稀土來區別稀土元素。其中，提煉重稀土最為困難，而且提煉過程對環境造成的汙染非常嚴重。

重稀土因為非常稀有，一大塊礦石裡，重稀土成分占比可能只有0.01%，礦商若要將整塊礦石取出、提煉，不僅費時費力、更毫無利潤可言；也因此，現在開採重稀土的方式，通常是在山壁上打洞、灌進萃取液，從山裡面洗出含有稀土的液體，讓液體沉澱、濃縮後，再進行提煉，目前中國大陸福建、廣東、江西山區經常都使用此法提煉。

然而，雖然用萃取液提煉相對省事，但是，萃取液裡面有含氨廢水，這些廢水的排出對環境汙染相當大。正因如此，大陸官方每年都會嚴格控管境內重稀土的開採量。而輕稀土就比較容易開採，也比較不會汙染環境。

從全球稀土分布量來看，其實，美國握有的稀土量最多，但是，因為開採難度、環境汙染等原因，目前只有一家業者進行稀土開採，開採地點在加州，而且這家美國業者還曾兩度倒閉。近年是因為美國有感於稀土的重要性，才由美國國防部補貼業者，讓這家業者除了開採之外，也能建立自己的分離、純化廠。

過去20年，中國大陸之所以能夠握有豐富的稀土元素，最主要是大陸官方願意放行業者積極開採，大陸礦商也有建制自己的分離、純化廠，其他國家為了降低汙染環境，反而選擇不開採、不提煉稀土，久而久之，大陸就成為這個領域的佼佼者，甚至其他國家的礦商挖出稀土之後，也會送至大陸提煉，讓大陸手中握有的稀土資源愈來愈豐厚。

不過，自從2010年大陸因釣魚台事件不出口稀土給日本後，全球各國都驚覺開採稀土的重要性，美國、加拿大、英國、歐盟、日本、澳洲等國家更是經常盤點自家的關鍵礦物資源，以保障自家在經濟、國防上，不會因為稀土原料的不足，而受大陸掣肘。