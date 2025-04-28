拆解川普100天／關稅持久戰 陸2策略抗美

聯合報22日舉辦「拆解川普100天」座談，邀請政治大學國關中心主任王信賢等4位學者從外交、內政、美中台關係與全球經貿解析川普2.0。王信賢表示，這一場關稅戰美中之間像「懦夫遊戲」（chicken game），本來是美國對全球，現在變成是美中關係，甚至是川普跟大陸國家主席習近平之間的關係，這不一定是川普預期的結果。

為威懾美 寧犧牲經濟利益

從美國角度來看，如果前總統拜登時期在地緣政治上是「天下圍中」，川普2.0就是經濟、產業、關稅方面「天下圍中」。現在美國要求大陸先來談，但大陸要求對等，「兩邊確實都有需求」，不過北京目前釋出「奉陪到底」，這應是習近平的性格，沒太大轉圜空間，且因大陸內部民族主義高漲，習若稍微要退也很難，同時一定要做「最壞打算」。從「底線思維」到「極限思維」，既然定性是政治，「在這過程犧牲一點經濟利益也要展現對美國威懾」。

王信賢並分析，以中共黨史或共產黨思維來看，這是一個「持久戰」，北京首先使用了「國際大統戰」，即過去的「聯左」（包含金磚、上合等全球南方）、「拉中」（被川普惹怒的國家如歐洲）、「打右」（針對美國）。他強調，北京顯然更有準備，且節奏會比美國更好，反而川普走的方向剛好相反。

兩岸關係 北京也想要改善

第二個策略則是「國際游擊戰」，戰法是「敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追」。現在美國進行戰略收縮，就出現一定程度的「敵退我追」，而大陸非常想用「多邊」對付美國，今年「兩會」大陸總理李強的政府工作報告也清楚顯示，只要是美國所做的事情「就反向操作」。

王信賢提到，北京早預期川普會當選，也做了準備，他並以自己近期與日韓陸智庫交流經驗說明，從去年起，大陸就積極改善跟周邊國家關係，包括日本、南韓、印度等，「甚至包括兩岸關係也想要有改善」。

而川普1.0時期曾經區分「中國」與「中共」，現在是否仍會如此？王信賢表示，區分中國共產黨跟中國人民，是時任美國國務卿龐培歐在加州的發言，也是中共最在意的問題，所以習近平非常快就在2020年9月抗戰勝利75周年座談會上講話，以「五個絕不答應」回擊。

我提17條 地緣政治投名狀

接下來如果美國在對中國大陸的議題上，如果科技、關稅都沒辦法，地緣政治是不是另一個選擇？王信賢說，「我們其實已經表態了，國安17條就是個投名狀」，而從新加坡、日本等狀況來看，各國都在美中競爭過程中調整自己的位置，但那是可以選的狀況底下，而我們目前看起來「其實沒得選」，因另外一邊（此指大陸）基本上已阻斷，且此議題跟國內政治完全聯繫在一起，（執政黨）不得不去操作這個部分處理國內問題，所以只能選另外一邊（此指美國），而這邊更沒籌碼去談，所以相較日本、新加坡，「我們條件比較不好一點」。

更大的麻煩在我方要思考戰略方向對不對、研析準不準、情報品質好不好？王信賢坦言，在判斷北京跟華盛頓意圖時，從這幾個月看起來，「還有改善的空間」。

台灣最要擔心的非經濟意外

目前是「舉國體制」的大陸或者美國比較撐得住？淡江大學戰略所副教授黃介正表示，若雙方持久戰，就政治議程來講，美國完全不占上風，因它有太多民調或者是股市波動，讓民眾有很多反應。川普這麼急，就是在跟時間賽跑。他坦言，現在最擔心的就是一些兵棋推演時，完全沒在想定裡的事情會發生。而兩岸關係亦沒改善空間，尤其是「17條」後，所以若關稅戰或貿易戰，再加上匯率問題統統發生，台灣現在最要擔心的反而不是經濟層面，而是其他層面的意外。