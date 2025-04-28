拆解川普100天／大玩政治槓桿 川普主義新時代來臨

美國總統川普執政百日支持度約44%，與拜登、歐巴馬、小布希及柯林頓等前總統相比明顯偏低，他卻絲毫不在意，原因在於美國聯邦與選舉制度本質上就存在「以小搏大」的結構。

東海大學政治系教授邱師儀指出，川普深諳其中奧義，靠著制度設計逆勢放大自身影響力，即便民意基礎薄弱，仍能穩固權力版圖，甚至有挑戰第三任總統寶座的可能。

聯合報22日舉辦「拆解川普100天」座談，邀請邱師儀等學者深入解析川普2.0如何在全美乃至全球掀起震盪。邱師儀表示，川普是美國近150年來最懂得運用美國「以小搏大」這套政治槓桿的總統，靠極端政策鞏固小但關鍵的紅州，選舉人團、參議院、聯邦法院，無一不成為他穩固勢力的資本。

掌握關鍵 掣肘有限權力

川普對於國內輿論與同黨反對聲音幾乎不為所動，他深知只要掌握關鍵，即使惹怒多數人也無礙權力運作，背後看準的是美國現行三大政治制度的脆弱處。

首先，選舉人團制度讓他在2016年大選中，普選票雖落後對手希拉蕊，仍憑藉幾個關鍵州的險勝入主白宮。

其次，參議院「每州兩席」的制度，也讓人口稀少的州與大州享有同等代表權，成為共和黨穩固勢力的重要依靠。更關鍵的是，只要同時掌握總統與參議院，就能提名並任命聯邦法院法官及最高法院大法官，進一步穩住政治基本盤。

邱師儀指出，這也讓川普路線愈走愈邊緣，不僅打算取消出生公民權、全面撤除多元平等包容（DEI）計畫，還考慮挑戰憲法對總統任期的限制，如果缺乏有效的制度性制衡，美國恐將面臨一個更加強人化、甚至接近獨裁的領導模式。

外界寄望於2026年期中選舉，希望藉由民主黨掌握國會參眾兩院的其中一院，對川普形成牽制。不過邱師儀認為，情勢逆轉機會並不大，參眾兩院仍由共和黨掌控的可能性較高。

眾議院方面，共和黨目前僅以5席微弱多數握有控制權，但民主黨防守壓力大，翻盤難度頗高；至於參議院，即使民主黨希望在緬因州、北卡羅來納州、俄亥俄州等地搶回席次，也得提防喬治亞州與密西根州可能遭共和黨反攻，參眾兩院由共和黨主導的局勢可能持續。

至於川普挑戰第三任期的可能性，雖然美國憲法第22條修正案明定「任何人不得當選擔任總統超過兩次」，川普卻主張條文僅禁止連續三任，若非連任兩屆後再尋求第三任，則不受限制。儘管此一解釋高度爭議，但若情勢有利，川普未必不會推動修憲或尋找繞道方案，打破兩任限制。

邱師儀分析，如果川普真要挑戰第三任，他會先從選票資格著手，州選舉官員可能根據第22條修正案，拒絕將他的名字列入選票，這必然會引發訴訟，法院介入後，川普希望保守派大法官占多數的最高法院，能夠判他贏，但面對明確的憲法規範，仍可能對川普做出不利裁決，以維護憲法秩序。

發起衝撞 試探憲政底線

邱師儀指出，川普的典型行為模式是，先發起衝撞，試探底線；如果遭遇強大反彈，會暫時後退，但一旦找到新的突破口，又會再次進攻。由於美國政治體系賦予總統相當大的權力，他這種戰術式推進往往能取得成效，因此如果未來存在任何法律或政治空間讓他追求第三任期，川普很可能會毫不猶豫地嘗試。

MAGA運動 恐將持續存在

淡江大學戰略所副教授黃介正則指出，目前共和黨建制派已經熄火，小布希時代的新保守主義者也失去話語主導權，從川普個人意願與美國社會結構性變化來看，MAGA運動預期將持續存在一段時間，甚至可能超越川普的任期。

黃介正說，近年來，民主黨的支持群體逐漸從底層轉向中上階層，共和黨則愈來愈代表中下層選民，這種趨勢雖然延長了MAGA運動的壽命，但共和黨是否真的能夠變成MAGA黨，仍有待觀察。

針對社會氛圍的變化，邱師儀表示，近年來美國社會底層群體的怒吼，已經突破自身圈層，逐漸擴散到中產階級，非法移民問題、美國在國際上「吃虧」等原本屬於邊緣的情緒，如今也在快速轉化為主流共識。

邱師儀說，川普不僅將共和黨拉向極右，也改變了民主黨的主流意識形態，如果這股趨勢持續成型，美國將可能迎來繼雷根主義之後的另一場意識形態轉變──一個以川普主義（Trumpism）為核心的新時代。