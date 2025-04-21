2.0颶風橫掃全球／川普百日狂飆 無人制衡

"川普不僅沒有像拜登一樣，不斷重申必然介入台海的承諾，更糟的是，他還浪費了一個重要的威懾工具，讓經濟制裁完全失去了效果。"

美國總統川普的第二任，沒有連任的壓力，但與外界所想的不同，他卻有時間的壓力，希望能夠在短時間，能夠做出成績來，否則到了明年11月，將時不我予。

形勢現在對川普很有利，川普挑選閣員，首重聽話，絕不容許第一任時的異議閣員，國會兩院都是由共和黨占多數，而且對川普掣肘的共和黨建制派，不是已經退休，就是對川普重新效忠；最高法院是三權中唯一可以制衡川普的，但是9位大法官中，傾向保守的占了5位，而且還有可能有人出缺，可經川普任命、參院通過，將保守派的優勢差距拉大。

期中選舉若敗 恐難成事

一般評估美國總統4年任期，可分為三個時間點，其一是百日，此刻大部分內閣人事已定，政策陸續開啟；其二是滿一年，這時總統的政策，該遇到的挫折阻礙，也已經遇到，可以做到的，也可以預估；其三則是期中選舉，雖然只是參眾議員選舉，但投票結果也顯示選民是否對總統的政策認可，通常期待越高，失望也越大。

川普在內政與外交上要做出成績來，需在期中選舉前，但從上個世紀80年代後，在任總統十有八九會在期中選舉落敗，只要參眾兩院有一院由反對黨拿下，最後兩年兩黨勢必相互杯葛，難以成事。

川普急著在這百日內，揭櫫他的執政理念，以軍事般「威懾與恐懼」（shock and awe），不斷拋出政策，操作新聞節奏，上任以來已簽署逾百項行政命令，宣布邊境地區進入國家緊急狀態，強迫驅逐非法移民，內政方面取消「多元、平等與包容」DEI政策，重用富豪馬斯克，以政府效率部進行改革，對聯邦政府230萬員工發出威脅逼退信。

起訴政敵 出征同黨議員

川普更積極對付政敵，開出名單，要用司法部起訴、FBI調查之外，還對批評他的媒體，提告賠償，讓其噤聲。對於反對他的共和黨參議員們，則挾群眾聲勢，召集文青與MAGA群眾，把這些議員的社群網頁灌爆，還準備徵募人選，在初選時就淘汰議員。

改革本可透過國會修法，但是共和黨議員被嚇得噤聲，國會不敢阻止行政權獨大，被裁的雇員已告上法庭，「改革」能否推進，要看各級法院認定改革是否違法，最後若上訴至最高法院，要看大法官們認定是否違憲。

川普政府目前對法院命令置之不理，川普和幕僚也不斷發表蔑視司法的言論，讓許多憲政學者擔心，這已危及司法權經由違憲審查制衡行政權的設計，美國最高法院勢必會與川普正面對決。

關稅掀波 衝擊股市消費

但真正衝擊期中選舉的會是經濟，川普的關稅政策，將導致物價上升，而消費信心、股市、房市不約而同大跌，與川普當選前的經濟強勁出現巨大差別，華爾街開始擔心，未來12個月衰退機率增至35%。美國不僅出現通膨，還出現經濟萎縮，通縮的危機，將會使得明年期中選舉非常不看好。

外交方面，川普上任前，就提出要控制巴拿馬運河與格陵蘭，甚至要讓加拿大成為美國的一州，這不是隨口說說，他派國務卿魯比歐到巴拿馬，讓副總統范斯到格陵蘭，馬斯克介入加拿大選舉，都希望產生威懾效果。

前總統拜登外交長於結盟，其國安顧問蘇利文稱，在4年任期中，美國的盟友比過去幾十年都強大，不僅北約「變得更強大、更有目標、規模更大」，美國在亞太地區的聯盟關係也「達到歷史新高」。

但川普一上台，就要拋棄烏克蘭，讓歐洲盟友擔心，可能要全面自歐洲撤退，放棄北約，美國不再是傳統的注重歐洲與中東，反而要減輕美軍負擔，集中軍事資源，以中國與東亞為優先。

向普亭示好 欲離間中俄

川普想與俄國總統普亭達成烏戰停火協議，正是想突破過去傳統政策；早在川普的第一任期，就有意緩解與莫斯科的緊張關係，好為俄羅斯提供俄中合作以外的選擇，這被稱為「反向尼克森」（reverse Nixon）戰略。時任美國總統的尼克森，希望向中共示好，加深中蘇之間的猜忌與不合，但川普新戰略則是向俄羅斯示好，以離間中俄關係，第一任時有太多人反對，但第二任大權在握，沒有人能夠違逆他的意旨，他想故技重施。

然而普亭想兩邊示好，讓美國與中國都競相與其結盟，好讓俄羅斯左右逢源，但俄羅斯的最佳策略是在還沒有新朋友之前，不能丟了老朋友，所以既預定與川普要在沙烏地高峰會，5月莫斯科閱兵也邀請中國國家主席習近平參加。

245％關稅 大陸承受得了

川普現在雖然還在等待習近平的電話，甚至不放棄在年底前舉行美中高峰會，但是又似乎真的要對付中國大陸，尤其在關稅戰之後，把其他國家的對等關稅都暫緩90天，獨獨對大陸的關稅逐步升高到245%，川普似乎真的要從「經濟上打垮中國」，因為能夠阻止川普讓美國再度偉大的國家，似乎只有中國大陸。

可是如果川普的目的是要防止解放軍打台灣，這就是個極糟的計畫，因為對於中南海來說，真要嚇阻武力解放台灣，不是靠美軍，而是靠國際經濟的制裁。換句話說，大陸經濟的噩夢是若真被制裁，將被迫從世界經濟脫鉤。

可是川普現在的關稅戰，偏偏就像是場預演，讓大陸覺得不過爾爾，承受得了，再加上全世界其他國家不但不支持美國，反而抱持著幸災樂禍的心情，在旁看好戲，這不是美國所要的，更不是台灣所希望的。川普不僅沒有像拜登一樣，不斷重申必然介入台海的承諾，更糟的是，他還浪費了一個重要的威懾工具，讓經濟制裁完全失去了效果。

擔心成跛鴨 放話第三任

有人把川普比成習近平，都是民粹主義、民族主義，從這個角度來看，DOGE與司法部，還有FBI，就像是中紀委與公安部，就是川普／習近平手中的快刀，甚至連底下的人吹牛拍馬，都很類似，內閣閣員在川普前發言，必先稱讚「在川普總統的英明領導下…」，現在美國甚至考慮要在6月14日川普生日時，舉行前所未有的閱兵。

川普最近聲稱，正在認真考慮第三任的可能，其實不是真的要做終身總統，而是擔心期中選舉如果結果不利，他很快就會成為跛鴨總統，即使選勝，也因為川普僅能再當兩年總統，所有權力將集中到有意繼任者的身邊；副總統范斯是川普心中指定的繼承人，可是有沒有可能以政績庇蔭，讓范斯在2028年當選，領導MAGA運動，就要看川普能不能完成他大部分的競選承諾，創造自己的執政遺緒。

川普百日颶風，橫掃全球，原本在川普第一任結束後，大家看到拜登獲勝，都認為川普僅是個意外，世界潮流不會因川普的4年而改變，但是現在川普回任，拜登4年反而才是意外，未來川普所代表的極端右翼成了美國政治主流，甚至在美國鼓勵之下，極右派在世界其他各國繁衍昌盛，美國與盟邦的關係，將再也不是過去的信任關係，美國成了只講利害的霸主，世界秩序回到雅爾達密約時代，只有俄羅斯與中國大陸能夠與美國分割勢力範圍，百日雖短，卻已帶來無法回復的劇變。