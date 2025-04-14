無硝煙空戰／地緣衝突加劇 可供「安全飛行」的空域愈來愈少

全球可供安全飛行的空域正在縮小。去年12月，一架亞塞拜然航空班機飛往俄羅斯途中意外墜毀，官方後來在客機殘骸中找到俄羅斯攔截彈碎片，疑似被擊落，震驚全球。經濟學人指出，近年國際情勢動盪，空域警告數量激增，預計2025年恐將出現更多類似警示與航班干擾，全球航空業面臨的混亂局勢將加劇。

目前包括烏克蘭、俄羅斯、以色列、伊朗等國領空皆被列為高風險區域，其中對民航班機影響最大的，莫過於自2022年起延燒至今的俄烏戰爭，航班不只面臨飛彈攻擊、軍事誤擊等威脅，許多來往歐洲和亞洲間的航班也都被迫改道，航行時間、耗油量都大幅增加，營運成本轉嫁到機票價格上，衝擊消費者荷包。

亞塞拜然不是首例 多國民航機曾遭擊落

「被擊落」是民航班機現在面臨的首要威脅。自1990年代以來，全球發生過至少10起客機遭擊落事件，其中2014年馬來西亞航空MH17航班在烏克蘭東部被地對空飛彈襲擊，造成機上298人全部罹難，成為航空史上最慘重的悲劇之一，也促使航空公司和國際監管機構更加謹慎評估衝突區域的飛行風險。

最新一起事故則發生於2024年12月，亞塞拜然航空8243號班機自首都巴庫飛往俄羅斯途中，墜毀於哈薩克境內，造成38人死亡、29人受傷。根據初步分析報告，事故直接原因是外來物體對關鍵飛行系統造成損壞，殘骸中發現俄製「鎧甲-S1」攔截彈碎片。

空域受限迫使航班繞行 燃油與人事成本攀升

除了被擊落風險，過去歐亞航線常經過俄羅斯或烏克蘭領空，但俄烏戰爭爆發後，許多航空公司被迫改道繞行中東或北極，航行時間增加約1至3小時，嚴重影響營運效率。

英國瑞丁大學一項發表於「通訊－地球與環境」期刊的研究指出，因俄烏戰爭導致的航班繞行，平均燃油消耗增加13%，其中歐亞航線影響最為顯著，燃油消耗多出14.8%，北美至亞洲航線則上升9.8%。耗油之外，繞道也導致2023年全球航空二氧化碳排放量增加820萬噸。

利比亞、敘利亞和葉門的空域限制同樣對運輸網絡造成衝擊。雖然這些地區每日受影響的航班數量相對較少，且繞行距離短，燃油消耗增加有限，但仍加重航空公司的調度壓力。

除了燃料支出，飛行時間延長也推高了機組人員的工時與薪資成本。都柏林城市大學研究顯示，部分歐洲至亞洲航線的總營運成本因此增加19%至39%，票價隨之上漲。

繞道飛行所帶來的時間與成本壓力，還衝擊全球連通性、正在改變中歐航線的競爭格局。其中，對歐洲航空公司的衝擊尤為嚴重，英國航空與波蘭航空已宣布2025年底前，暫停飛往北京；維珍航空和北歐航空更完全退出中國市場。相較之下，中國的航空公司則因仍可飛越俄國領空，在中歐航線上保有明顯優勢，也因此成為中國恢復、新開國際航線的重點市場。

安全飛行成為全球挑戰 航空業備戰新常態

面對日益複雜的國際安全局勢，航空業者正積極導入多項風險管理工具應對，利用開源情報（OSINT）、衛星資料及軍事活動預警系統等，針對潛在衝突區域進行即時評估與快速決策；此外，國際民航組織（ICAO）與各地民航局也不定期發布高風險空域通報，協助業者因應快速變動的空域環境。

從歷史慘痛經驗到目前多重戰線的空域封鎖，全球航空運輸正面臨前所未有的挑戰，在地緣政治衝突風險未見緩解的情況下，如何在安全與效率之間取得平衡，將是航空產業未來發展的關鍵課題。