政局陷混沌／尹錫悅為自救操作反中 國家更分裂

南韓總統尹錫悅去年底宣布戒嚴遭國會彈劾，其支持者不斷宣傳「中國陰謀論」，稱尹錫悅是為了反制中國、北韓等共產國家向西方陣營發動的混合戰，才被迫戒嚴。隨著南韓極右翼利用社群媒體渲染，南韓社會充斥反中情緒，「中國陰謀論」甚囂塵上。

身為美國的戰略盟友與經濟強權，南韓志在成為全球樞紐國家。然而，中美競爭讓夾在中間的南韓感到不安。尹錫悅上台後，南韓社會形成「中國站在自由民主對立面」的世界觀，而中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）R1模型的問世，讓南韓因中國國力顯著成長而出現危機感。

抬中國、北韓當擋箭牌

尹錫悅為戒嚴辯護，不只指控由反對黨共同民主黨掌控的國會充斥北韓同情者，還宣稱北韓在中國協助下操弄去年國會選舉。共同民主黨議員魏聖洛說，「這完全是尹錫悅捏造出來的假新聞，目的在妖魔化反對黨並合理化他的反民主行為」。

南韓中央大學社會學教授申鎮旭分析，「反共成為韓國軍事獨裁者的主要意識形態，以此控制社會並限制民眾自由」。他表示，「尹的煽動言論幾乎與過去獨裁者如出一轍，他是韓國1987年成為民主國家以來，首位公然利用反共意識的總統」。

南韓統一研究院民調專家李尚信（譯音）表示，這類陰謀論先前主要是由極端保守團體散播，「這些團體過去處於邊緣，未獲得社會大眾特別關注，但由於尹錫悅是總統，講話具有份量，許多人接受他說的話」。

尹錫悅的支持者經常援引真實事件來證明其觀點，例如共同民主黨籍前總統文在寅曾與金正恩會面，試圖策畫和平協議；現任共同民主黨黨魁李在明則因涉嫌協助匯款數百萬美元給北韓而遭調查。這些事件被尹的支持者作為證據。申鎮旭說，「中國操縱選舉的荒唐陰謀論愈來愈被人接受，民主最基本的共識之一是公平而自由的選舉，如今大眾卻質疑選舉，這非常極端」。

反共言論拉回下滑民調

尹錫悅散布這些毫無根據的說法，逐漸深入人心，他的支持率似乎也上升。他宣布戒嚴當周，民調顯示75%南韓民眾希望他去職，此一數字近日已下滑至57%。

透過反共言論，尹錫悅成功挑起社會對北京的不信任。在首爾的支持尹錫悅集會，不少尹錫悅支持者舉著「中共滾蛋」標語。

德成女子大學政治學教授趙鎮萬（譯音）認為，共產主義正成為妖魔化對手的工具，用來煽動恐懼與仇恨，並透過極右翼YouTube頻道散播，在南韓年輕男性之間尤為盛行。

逾7成年輕人被成功煽動

在挺尹錫悅示威現場，30歲的資訊研發人員金誥周（譯音）表示，「我最關注的議題就是北韓與中國」。他宣稱自己過去是左派，強烈批判尹錫悅宣布戒嚴；但研究此一議題後，他意識到戒嚴無法避免，「我是總統我也會這樣做」。

尹錫悅的國民力量黨支持者相對較年長，尹錫悅這波反中操作，卻吸引許多廿多歲的年輕男性。據東亞日報3月中旬民調，75.8%的20歲至30多歲年輕人，相信社群媒體上發布的政治貼文，而50至60多歲長者，相信社群媒體政治訊息的比率下降為52.0%，因為年長者認為網路資訊充滿偏見或假訊息。

統一研究院民調專家李尚信認為，尹錫悅操作反中的舉動，「極具分裂性，將對韓國社會產生持續影響」。