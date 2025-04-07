經濟拉警報／三星跌落神壇 面臨生死關

去年12月起南韓消費者信心指數、企業信心指數、經濟現況指數、預期指數全都急降，政府機構因此做出南韓「經濟衰退風險增加」的悲觀預測，是兩年來首次。

南韓總統尹錫悅去年底的戒嚴風波引發政治動盪，加上美國總統川普的貿易戰陰影，南韓智庫今年初悲觀預測，因企業和消費信心低迷，南韓經濟非常不妙。這個趨勢似已反映在南韓第一大企業三星電子，其核心業務市占率、營業利潤都在衰退，股價大跌，三星集團會長李在鎔近期說，三星處於生死關頭。

川普4月2日宣布對等關稅，三星企業除受到本國25%的影響，肩負三星50%智慧手機總產量的越南為46%，讓三星雪上加霜。

韓國開發研究院（KDI）今年初表示，由於川普重返白宮等外部不確定性因素以及尹錫悅戒嚴風波，去年12月起南韓消費者信心指數、企業信心指數、經濟現況指數、預期指數全都急降，該機構因此做出南韓「經濟衰退風險增加」的悲觀預測，是2年來首次。

三星股價大跌 主要業務去年市占率都下滑 資料來源／金融時報、彭博 圖／聯合報提供

從南韓「護國神山」三星電子近來的表現，更可凸顯這個困境。去年三星核心業務市占率衰退，第4季營業利潤較前一季下滑將近3成。晶圓代工業務也面臨高額虧損，除了疲於追趕與台積電的技術差距，還得應對美國總統川普揚言實施進口晶片關稅、廢除美國晶片法。

營業利潤、市占率下滑 拚今年取得成果

韓聯社報導，在三星2月底起舉行高層集訓，李在鎔說，三星身陷「生死存亡關頭」，高層應深刻反省。3月19日三星召開股東大會，日前驟逝的共同執行長韓宗熙曾為公司表現疲軟致歉，並承諾今年將推動重大半導體併購交易，還說因監管問題和不同國家利益，半導體併購面臨挑戰，但決心今年取得具體成果。三星將透過其全球供應鏈和生產布局，靈活應對川普關稅，同時檢視對美國投資的選項。

三星是全球最大記憶體晶片製造商，1月底聲明指出，第4季營業利潤為6.5兆韓元（約台幣1500億元），較前一季下滑29%。其手機業務第4季營業利潤年減22%，至2.1兆韓元；晶片部門營業利潤則為2.9兆韓元，較前一季下滑約26%，韓聯社說這主因是其傳統製程晶片業績觸礁、高頻寬記憶體（HBM）交貨延遲。

去年三星在電視、智慧型手機、動態隨機存取記憶體（DRAM）等主要業務全球市占率也都下跌。

在中國大陸的同業競爭加劇下，三星電視全球市占率從前年30.1%，去年降至28.3%。智慧型手機從19.7%降至18.3%，占主導地位的DRAM也從42.2%降至41.5%。三星子公司HARMAN的車內科技產品市占率，則從16.5%降至12.5%。

HBM落後較小型對手 苦追台積電技術

金融時報報導，投資人對三星的不滿聚焦其先進記憶體晶片業務表現不佳，在人工智慧硬體使用的HBM方面落後SK海力士、美光等較小型對手。三星已重整工程師團隊來強化在HBM的競爭力，但還未能通過向AI晶片巨頭輝達提供尖端記憶體產品的所需認證。

路透報導，去年三星股價下跌近3分之1，11月時更跌至4年最低點，但SK海力士股價卻上漲26%。三星也在去年11月展開價值10兆韓元（約台幣2500萬元）的股票回購計畫。南韓約有40%散戶投資人持有三星股票。

三星的晶圓代工也面臨困境。三星有意在美國德州投資400億美元，涵蓋AI晶片的先進封裝設施及尖端邏輯晶片廠。但幾名麥格理集團的分析家警告，三星在德州泰勒市投資170億美元設置晶圓廠，可能因缺乏客戶而成為「大型閒置資產」。

一名熟知三星晶圓業務的人士說，三星正陷惡性循環：美國晶圓代工廠良率偏低，導致難獲大訂單，缺訂單又使良率更難提升。三星晶圓業務負責人韓真晚說，將持續開發並解決製程良率問題，以提升獲利能力；客戶不僅需要邏輯晶片，也需要記憶體技術，三星是唯一能提供完整解決方案的公司。

川普扶植本土晶片業 三星投資人不安

三星還面臨川普的進口晶片關稅威脅，川普也可能廢除前總統拜登任內頒布的晶片法，該法據信將提供三星47.5億美元補助用以支持其在泰勒市建廠。

台積電3月初已先回應美方壓力，宣布加碼投資1000億美元，引發外界好奇三星是否有意願或能力跟進。

此外川普政府官員也放話，台積電可能協助三星另一個主要對手英特爾經營晶圓代工事業，讓三星的投資人感到不安。南韓半導體產業協會高層安基鉉說，若英特爾晶圓廠能達到台積電的效率，對三星將不是好消息。

不過麥格理集團分析師金桐完也說，就算是台積電，要讓英特爾成功轉型也不容易；三星前景同樣不樂觀，因為他們正縮減晶圓代工的資本支出並削減工程資源。

三星在3月股東會上承諾擴大投資機器人技術、醫療科技和新一代半導體，爭取AI驅動的成長趨勢。市場預料記憶體晶片市場下半年回溫，可帶動三星改善獲利。