地緣通訊風險／台灣聯外通訊 命懸海底電纜

近年來地緣政治風險上升，加上中國大陸漁船勾斷台灣海纜的事件頻傳，外界開始注意到台灣的10條國內海纜及14條國際海纜，由於這些都是台灣與離島或與國際間聯繫的重要關鍵，這讓人憂心，一旦多數海纜遭破壞，恐危及台灣聯外通訊。

地緣政治風險愈來愈高，台灣必須要積極建置各式各樣的聯外通訊系統，全面打造星、空、地、海的網路，才能擁有更堅強的通訊韌性。

產業人士表示，「國際聯外海纜不用太擔心，比較需要擔心的是國內海纜。」理由是目前台灣的國際海纜大都舖設在台灣的東邊，走的路線是太平洋、巴士海峽，太平洋的水深在1000~4000公尺，巴士海峽水深在2000~5000公尺，因為水深夠深，海纜埋在海底的深度也夠深，往來船隻很難勾斷國際海纜。

「比較麻煩的是國內海纜，因為國內海纜走台灣海峽。」產業人士分析，台灣海峽深度大多100公尺，加上很多漁船、商船會經過台灣海峽，在深度不足的情況下，就很容易勾斷海纜。

線材壽命有限 需固定排修

尤其是海纜線材會隨時間自然裂化，海纜用2、30年之後，壽命就差不多了。因為洋流、海中物質都會影響線材使用壽命。好在海纜自然劣化速度是可以預期的，因此電信公司都會排定固定時間，請海纜維修船汰換線材。但最怕的是突然斷裂，這時要找國際海纜維修船隊來維修，還必須看對方的時間排程，恐怕緩不濟急。而一些不堪使用的海纜就會直接廢棄不用，重新蓋一條新的海纜，至少要花上2、3年的時間。

海纜是相當古老的技術，這項技術最早起始於1851年，全球第一條海底電纜穿越英吉利海峽，將英國跟法國連接起來。台灣的第一條海底電纜則是建置於1887年、清朝劉銘傳時代，這一條海底電纜連接了淡水至福州。

「數位生命線」對台灣通訊有多重要？ 製表／許珮絨 圖／聯合報提供

早在清朝光緒年間，台灣就是靠著海底電纜進行聯外通訊。經過百年，現在的台灣已成為亞太地區重要的海纜節點，然而，地緣政治風險變化大，台灣若要維持完善的關鍵基礎通訊，不僅海纜，如何透過微波、衛星等技術保持通訊暢通，已是台灣政府首要任務。

早期的海纜結構相當簡單，主要發送的是「電報」，電報多以文字為主，傳輸容量不用太大，只要兩條銅線就足以支應；然而，海纜面對的最大挑戰在於，這一段纜線要通過海洋，海洋裡面有各種不同的生物、還有往來各地的船隻運行，纜線可能被魚咬斷，來往的漁船更不知水下有這段纜線，就算勾斷纜線也毫不自知，更不要說，海水可能會侵蝕外包線材，如果防護做得不好，海纜相當容易壞掉。

海纜如遭破壞 求償不容易

「大部分國際海纜，都是多家電信公司或者一起出資，例如中華電信會和日本電信業者、或者Meta等業者合作，一起建置海纜。」產業人士指出，這種國際合資的海纜會經過許多地點，一旦被商船或者漁船勾斷、海纜一斷訊，影響的不只是台灣，而是很多國家，此時，聯盟裡的業者就會啟動合作，進行國際求償。

產業人士分析，國內海纜因為是台灣國內自行建置，多數是由中華電信出資蓋的，要找到破壞海纜的對象來求償並不容易，中華電信也才只有順利求償過一次，這也讓台灣必須花很多力氣來維護國內海纜。

修復經費由中華電信預算支出，大部分可以轉嫁到企業支付的國際電話費，近年來數發部也有若干補助。

數發部長黃彥男指出，海纜被列為國家關鍵基礎設施（CI），數發部會針關鍵基礎設施做很多演練，包含海纜斷訊時，如何做偵測跟防護。現在，只要海纜斷訊，數發部就會馬上收到訊號，並跟海巡署、海委會聯絡，透過跨部會合作，希望能夠當場抓到破壞海纜的船隻，像這一次台澎海纜斷線，就有扣押到船隻。

定期監測 船隻靠近就勸離

黃彥男表示，「海纜永遠沒有辦法停止斷掉」，也因此，台灣也就發展出其他通訊機制，例如微波、低軌衛星，萬一海纜全斷，其他技術就會隨時上線，維持台灣通訊暢通。

海纜對於台灣來說是相當重要的通訊工具。即使中華電信目前已有7條國際海纜，但仍在持續規畫新建多條國際海纜，讓海底通訊備援機制更完備，這樣即使有一條海纜發生故障，也可以迅速將通訊流量調度至其他可用海纜系統。

現在新式海纜本身都深埋、做防護，中華電信現在也會對海纜進行系統監測，除了看傳輸品質之外，如果有船隻靠近，也會有AIS（自動識別系統），通知船隻不要在那邊下錨。就算船隻沒有開啟AIS系統，中華電信也會在發現船隻靠近時，通知海巡，請海巡勸離船隻。

低軌衛星 花蓮震災建大功

此外，台灣現在也能夠透過空中通訊，維持最基本的傳輸。中華電信很早以前就有微波設備，當海纜斷掉時，微波可以進行通訊傳輸。但微波的缺點在於，如果天氣不好，下大雨或者發生濃霧時，就會影響通訊品質。

隨著低軌衛星近年順利升空，台灣也積極與國際低軌衛星合作，希望將低軌衛星當作重要的空中通訊工具。在去年403大地震中，也正因為低軌衛星發揮了作用，讓外界得以跟花蓮太魯閣內的民眾通聯，讓外界知道地震災區內的民眾是否安好。

星空地海 打造更堅韌通訊

以空中通訊來說，低軌衛星確實是更好的選擇，低軌衛星傳輸量大，可傳輸更多的資料，受天氣影響較小，但也因為低軌衛星距離地球近、視野較小，需要數百、數千顆才能覆蓋地球表面，做完整的聯繫。也因此，台灣也必須要跟國際業者有緊密的合作，才能有更加綿密的低軌衛星通訊訊號。

在地緣政治風險愈來愈高的現在，台灣必須積極建置各式各樣聯外通訊系統，結合海纜、陸纜、行動網路、光纖網路、無線網路及高、中、低軌衛星，全面打造星、空、地、海的綿密網路，才能擁有更堅強通訊韌性。