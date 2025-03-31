聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫領讀，帶讀者快速掌握全球局勢變化。

美中台焦點／巴拿馬運河成爭奪焦點 李嘉誠出售引發北京震怒

香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業本月初與美國最大資產管理公司貝萊德集團達成協議，以228億美元出售其在全球23個國家的43個港口，包括位於巴拿馬運河的兩個港口，引發中國政府和官媒強烈批評。李嘉誠推進這筆交易並非單純出於商業考量，因為港口業務一直是長江和記的金雞母，真正關鍵在於當前的政治風險，即便港口業務再賺錢，也不如降低風險來得重要。

亞太局勢／尹錫悅命懸一線 李在明蓄勢待發準備突圍

南韓兩件備受關注的政壇大案上周先後宣判，3月24日憲法法院駁回總理韓悳洙彈劾案後，首爾高等法院26日針對最大在野黨共同民主黨黨魁李在明違反選舉法一案做出二審無罪判決，代表李在明暫時保住下屆總統競選資格。南韓憲法法院仍未公布尹錫悅彈劾案宣判日期，韓媒預估裁決結果可能推遲至4月初。

國際焦點／美副總統未經協商訪格陵蘭 丹麥強烈抗議

美國副總統范斯夫婦3月28日以私人名義率團前往格陵蘭島上的美軍皮圖菲克太空基地視察，惹惱丹麥和格陵蘭政界。丹麥皇家國防學院教授雅各布森表示，未受邀請訪問他國不符外交常規，關鍵爭議在於時機。此行正值格陵蘭政局變動，3月11日大選後，格陵蘭各黨派仍在協商組新聯合政府。

（記者許珮絨整理）