海底科技角力／陸布局數位絲路 與美諜對諜

西元1887年，在台灣巡撫劉銘傳努力下，中國有了首條自主建設、連接淡水與福州的海底電纜，後因日本殖民台灣衍生的電報主權問題最終遭割斷。此後經兩岸分治，直到我方政府開放，兩岸電信商才於2012年在金廈合建兩岸海底光纜（光纖電纜）、並於翌年初完成福州到淡水的「海峽光纜1號」，結束兩岸多年來需經第三地或國際海纜通訊的歷史。

這段兩岸通訊史，也是大陸數十年電信史的一個縮影。中共1960年代開始建設海底電纜，早年不少用作軍事通信，由布覽兵建置，1970年代因與日本合建海纜，大陸郵電部電信總局也成立了「中國海底電纜建設有限公司」負責建設，而為引進先進技術、並走出海外，1995年電信總局（中國電信前身）與英國大東電信合資組建「中英海底系統有限公司」，承攬國際業務。

民企最受矚目的是華為2008年成立的「華為海洋網路有限公司」，但2019年華為被美國列實體清單，只得將其售予另一間民企亨通光電並更名「華海通信」，主要提供「高性價比」一站式（整合相關業務的單一窗口）解決方案，現為全球前四大海底電纜承包商，累計10.6萬公里項目經驗。

目前大陸海纜產業鏈龐大，除上述大型承包商外，製造端有中天科技集團、寧波東方電纜、長飛光纖光纜、寶勝海纜、起帆電纜、烽火通信等，不少也兼營海上風電的輸電設備，布纜船則有南京普寧船舶設計公司等，去年自主造出的萬噸級「龍吟9號」已成功試航。在服務端，據本報整理自各主要電信商消息，中國電信已在全球擁有51條海纜，中國移動、中國聯通則分別有逾90條、60條海纜資源。

大陸官方先前曾力推「海上信息絲綢之路」，近年漸納入更大框架的「數位絲綢之路」，目前已建多條聯通歐洲的海纜，如亞歐5號、亞非歐1號、PEACE海纜系統，後者長達2.2萬公里；陸企參與全球海纜建造工程，布局也可謂是密密麻麻。今年初基隆外海的海纜事故屬「橫太平洋快速海纜系統」，由兩岸、美日韓電信業者共同出資興建，也是兩岸間的多條海纜之一。

大陸工信部旗下「中國信息通信研究院」日前預計，自2023年至2028年，全球將鋪設77萬公里海纜，陸企將參與其中的34.5萬公里，占比約四成五之多。而大陸增長的海纜工程能力早已引起美國的關注與介入，英媒路透報導，過去4年美國在亞太地區干擾了華海通信的6條光纜項目，迫使暫停或改道。而大陸也祭出拖延發放美國電纜商在其近海的許可證、拉長南海的海纜審查程序作為反制，日經亞洲統計，由於美中緊張，過去5年至少已有6條海纜被推遲建造，台灣與香港的新建海纜登陸站也減少，削弱了它們的通信樞紐地位。

海底電纜不僅被美國重視，大陸也視為「深海安全」、「數據安全」的一環。

中共中央黨校研究員鄭海琦去年撰文示警，美國可能升級冷戰時針對蘇聯海纜的武器庫，用於大陸，美國監聽和切斷海纜的可能性在「快速上升」。

北京方面除持續執行「海底電纜管道保護規定」外，工信部2021年底的「十四五」規劃，已提出要具備「同時處理六件通信海纜故障」的能力，中共國安部去年也宣示，將打擊境外勢力對海底關鍵基礎設施的「滲透、破壞、竊密」，顯示中美在海底電纜領域的角力和攻防，仍然是兩國關係間的熱議題。