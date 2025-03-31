海底科技角力／海底電纜 全球地緣新戰線

隨著我國野柳東北海域海底電纜1月初遭喀麥隆籍中國權宜貨輪順興39號（Shunxing39）損壞事件，中俄對全球海纜的灰色地帶作戰與相關地緣政治角力，再度引起關注。

鑑於海纜負責全球99%的跨國金融交易、電話通訊等數據傳輸，更涉及美中印太競爭，美國正透過法案與加強盟友合作，排除北京海纜供應鏈的影響力。

波羅的海水下纜線頻繁遭俄國影子艦隊破壞，影響北歐與波羅的海國家通訊、電力供應，讓北約秘書長呂特1月中與波羅的海國家在芬蘭首都赫爾辛基舉行峰會，宣布展開「波羅的海哨兵」巡邏任務，部署巡邏機、艦艇及海軍無人載具維護水下基礎設施安全。

遭破壞難蒐證 易成灰色地帶作戰目標

台灣網路資訊中心董事長黃勝雄1月底受訪也說，全球一條海纜每年約發生0.1至0.2次損害，但台馬海纜年平均損害高達5.1次。

儘管中俄皆否認蓄意破壞指控，仍反映海纜容易受損、及時蒐證不易、追訴困難及容易成為灰色地帶作戰目標等問題。美國8名參議員去年10月底呼籲時任總統的拜登，對全球海底通訊電纜網絡進行安全審核，因應莫斯科與北京「暗中破壞的威脅」。

根據電信市場研究公司TeleGeography今年2月統計，全球現役的海纜共570條，另有81條規畫中。目前全球各大洲之間高達99%的網際網路流量是透過海纜傳遞、不論是個人郵件傳遞，線上購物、科學研究、各種串流平台與雲端運算，抑或網路銀行、金融科技及區塊鏈等金融平台交易，海纜均扮演數據傳輸的關鍵角色。

確保海纜通訊 維護國安重要戰略元素

海纜也關乎美中俄在全球大棋盤上的競賽。海纜是通訊安全的重要環節，對沿海國家而言更是如此。擁有足夠的海纜數量能確保與全球網絡、數位經濟的連接韌性。如果一國控制關鍵海纜線路，就能影響甚至控制流往某些國家或區域的數據，成為維護國家安全的重要戰略元素。

一國也能透過破壞海纜，掌握對手的因應措施、修復時間，以及由哪艘國際海纜船修復，並形成戰時情資。

台灣目前有10條國內、14條國際海纜，儘管有微波、衛星等其他通訊方式，但其頻寬無法與海纜相比。台灣國際海纜有多重路由，某條海纜不通可經由其他海纜維持訊務，以維持通訊韌性；但負責台灣與離島之間網路傳輸的國內海纜相對薄弱。台馬僅存的2條海纜在2023年2月初遭陸船破壞，造成馬祖通訊大受影響，而維修船無法及時趕赴讓訊務拖至3月底才恢復。

賴清德總統2月出席民進黨中常會表示，海纜是各國關鍵基礎設施，也是各國通訊最重要的命脈，卻十分脆弱。民進黨執政，強化台灣抵禦挑戰的韌性，2023年修正「電信管理法」，對於毀壞海纜、過失勾斷都提高刑責及罰鍰，加強嚇阻力道。

自造海纜維修船 陸早列入五年規劃重點

據華爾街日報報導，一旦台海爆發衝突，北京將鎖定海纜攻擊；海纜也是執行印太區情報、監視及偵查任務時不可少的數據傳輸基礎設施。藉由傳遞相關船艦由台日、台菲之關鍵航道進入太平洋蹤跡的數據，進而掌握區域行為者在太平洋動態；同樣地，鑑於台日、台菲水下聲紋資料是美中競爭的關鍵，只要破壞關鍵海纜節點即可阻絕敏感數據傳遞，影響美中印太角力。

過去全球的電纜製造與鋪設產業為西方企業主導，包括美國大型海纜企業SubCom、日本電氣公司、法國阿爾卡特海纜網絡公司；但2008年成立的中國企業華為海洋是全球發展最快的海纜製造商。

圍繞在海纜的地緣政治競賽加劇，讓北京強調控制關鍵科技的重要，海纜科技的投資儼然成為北京走向海上強國的頭等要務。大陸工業和訊息化部於2021年公布五年規劃，將海底電纜維修船的「國家造船」列為援助重點。

美拉攏盟友投資 拚海纜供應鏈排除陸企

華府目前正全力去除北京在海纜供應鏈可能產生的安全風險。2019年，華為海洋與華為技術遭美國列入限制取得部分產品與技術的「實體名單」，華為海洋幾個月後更名為華海通信。2020年4月，美國國務院公布一份全球5G乾淨網路名單「乾淨網路倡議」，禁止美國新電纜直接連接香港與中國。

美國也加強與盟友合作，如與四方安全對話中的日本、澳洲、印度合作投資印太區海纜。美國也於去年10月，要求越南在2030年前新建的10條海纜，避免使用華海通信在內的中國供應商。

2010年至2023年間，華海通信提供的光纖長度占總使用長度的10%，而這一數字在2024年至2026年間預估下降至4%，顯示美國行動已初步奏效。然而，雙方完全的脫鉤恐天方夜譚，僅是改由更多海纜間接連接彼此。