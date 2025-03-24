政府效率部／一個馬桶座圈要1.4萬美元 馬斯克大砍五角大廈

美國國防部長赫塞斯日前發布備忘錄，要求軍方削減未來5年、每年8%的國防預算，以撙節8500億美元。五角大廈發言人帕尼爾證實，由馬斯克領導的政府效率部（DOGE）已進入五角大廈，負責解聘雇員與終止計畫，初步調查可節省8000萬美元浪費性支出。

赫塞斯備忘錄指出，包括美墨邊境部署、核武與飛彈防禦、單程無人機等17項項目預算不受影響，將以撙節「多元、公平及包容」（DEI）、氣候變遷計畫等低影響項目，彌補前述開銷。

裁減項目包括190萬美元DEI訓練、資助蒙大拿大學民主計畫600萬美元、贊助國防人力資源活動團體350萬美元，以及160萬美元佛羅里達大學非洲氣候研究。但這數字僅1300萬美元，與8000萬美元仍有落差，讓人聯想DOGE曾被抓包數字不正確或誇大之黑歷史。

美國承包商確實有哄抬價格問題，如給皂機高達14.9萬美元，馬桶座圈1.4萬美元，愛國者飛彈漲價40%。分層轉包讓追蹤金流困難，凸顯國防產業遭少數廠商獨占。冷戰落幕時，美國有51家主承包商，約6%預算流入國防企業；如今僅5家主承包商就吃下國防部86%現金。

隨著安全威脅加劇，Anduril等AI科技企業敲開國防部大門，加上SpaceX降低載物至軌道成本達10倍，馬斯克相信科技結合廉價零件能降低成本並讓美國再次偉大。但降低國防預算與加強軍備無法兼得，無人機無法取代潛艦與轟炸機，故參眾兩院共和黨皆提案增加國防預算。眾院軍事委員會主席羅傑斯解釋，DOGE只是負責找出「愚蠢的東西」並刪除，若眾院反對還會討論。

近日傳出五角大廈擬裁減5萬至6萬文職職位，部分官員憂心立即解聘違法且有害戰備。馬斯克旗下企業擁有大量國防合約，其介入五角大廈事務甚深，且合約多為機敏案，難知馬斯克有多少合約，加深利益衝突疑慮。