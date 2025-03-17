歐洲安全危機／德國悶經濟 成了極右翼沃土

受中國大陸強勢競爭、美國國內保護主義抬頭的影響，加上俄烏戰爭讓能源價格飆漲，影響德國引以為傲的製造業，德國經濟欲振乏力，連2年負成長；結合對移民的反彈，德國選民渴望回歸過去穩定的年代，讓另類選擇黨（AfD）在選舉中躍升為該國第二大黨。

AfD選前在德東的魏特鎮舉行造勢，支持者紛紛表示對當前動盪不安，渴望重返過去穩定的年代。1名來自布蘭登堡邦的中小企業主舒爾茲接受法新社訪問時直言，希望「回歸前總理柯爾時期的政策」。柯爾執政，已是近30年前的事了。

舒爾茲的看法反映選民對基民黨、社民黨等主流政黨的不滿，懷念德國工藝聞名於世的年代。據Trading Economic統計，德國2023年國內生產毛額（GDP）萎縮0.3%，2024年則萎縮0.2%，為20年來首次連2年經濟負成長。

隨著美國保護主義抬頭，川普關稅大刀讓歐洲車廠遷廠大陸或北美，造成福斯汽車等傳統大廠裁員；德國車廠錯失電動車的崛起，無力因應特斯拉、比亞迪進逼，更讓情勢惡化。

在新冠疫情影響下，德國2020年全球機械銷售量較前一年萎縮近10%，後疫情時期又面臨北京超車成為全球機器設備出口冠軍，加上勞動力短缺，都讓德國工藝蒙塵。

據統計，德國約30%勞工未來15年內達到退休年齡，讓德國缺少高技術勞工。

德國前財長林德納的經濟顧問、弗萊堡大學教授費德也警告，德國基礎設施需投入4000億歐元整修；融資困難卻造成惡性循環。約5分之4德國企業表示基礎設施老舊，影響振興經濟。

研發經費不足，更讓德國人工智慧（AI）領域處於落後。2022年AI領域引用次數最多的100篇論文中，美國68篇，大陸27篇，德國僅4篇。放眼未來，德國產業競爭力明顯不足。

經濟衰頹結合烏克蘭戰爭，更勾起選民對主流政黨的怒火。歐盟因戰爭對俄國施行能源制裁，德國透過第三地進口俄國天然氣避免能源危機，價格卻飆漲至戰前3倍。雪上加霜的是，2011年日本福島核災，時任總理的梅克爾在民意壓力下推動逐步廢核，但風力與太陽能發電仍無法滿足需求。

親俄的AfD也對德國援助烏克蘭強烈反彈。1名34歲的電信業從業人員呂德克認為，戰爭不能全怪普亭，「歐盟與北約在冷戰結束時也違反與俄國協議（指北約東擴）」。來自布蘭登堡邦66歲退休人士伊費特稱烏克蘭「法西斯國家」，難民來德國「拿了補助就走」。

德國東部因人口萎縮與老齡化的惡性循環，成為AfD崛起的沃土。主打反移民的AfD崛起雖有利於該地區移民數量降低，卻加劇人口萎縮與老年化困境。

隨著移民湧入德東區，在地人將衰頹歸咎於開放移民的主流政黨，轉投極右翼懷抱。

史丹福大學研究員陸德斯指出，「許多被遺忘地區的選民無法感受政府照顧」，主流政黨在該區域的造勢活動少，出身自被遺忘區的候選人也少，進而削弱地方與政府間的聯繫。

儘管德東區受惠於移民，移民能滿足醫療照護與服務業勞力需求，但德東區恰好是最反對移民的地區。AfD利用反移民崛起，卻讓德東自我強化的惡性循環不斷加劇。