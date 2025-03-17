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歐洲安全危機／德新總理 率歐洲重新武裝

聯合報／ 特約撰述 林育立
德國保守派的基民黨黨魁梅爾茨（中）有望成為下任總理，該黨正抓緊時間和中間偏左的社民黨談判籌組執政聯盟因應歐洲變局。8日他在柏林聯邦議院召開兩黨「探索性談判」記者會後步出會場。（路透）
德國保守派的基民黨黨魁梅爾茨（中）有望成為下任總理，該黨正抓緊時間和中間偏左的社民黨談判籌組執政聯盟因應歐洲變局。8日他在柏林聯邦議院召開兩黨「探索性談判」記者會後步出會場。（路透）

美國切斷對烏克蘭的軍援，與莫斯科同聲共氣，對歐洲的震撼不小於3年前俄羅斯入侵烏克蘭。美國從此不再是可信賴的夥伴，此刻德國新政府上路，可望領導歐洲重新武裝，與普亭和川普抗衡。

德國國會大選2月23日落幕，保守的基民／基社聯盟（CDU/CSU）與左派社民黨（SPD）加起來掌握過半席次，目前正談判組成政府，由基民黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）擔任總理。由於各黨光譜各異，德國選後聯合政府的談判經常遙遙無期，這次卻可能很快就完成，因為川普領導的美國擺明置歐洲安全不顧，新政府沒有太多時間，一上台就要迎接歐洲的巨變。

2月12日，川普接任總統後的半個月，美國新任國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）在北約總部告訴盟邦，烏克蘭回到2014年之前的邊界和加入北約不切實際，他還要求歐洲擔起對烏克蘭的軍援並派兵維和，表明美國將對烏克蘭撒手不管；同一時間也傳出，川普已與普亭通過電話，準備好開始談判結束俄烏戰爭。

過去3年，美國一直是烏克蘭最重要的支持者，如今美國翻轉，談判還沒開始就對普亭讓步，推翻北約上次峰會烏克蘭加入「不可逆」的聲明。

美國甚至拒讓歐洲和烏克蘭上談判桌，等於歐洲命運將由發動侵略的普亭決定，引起歐洲輿論譁然。

歐美同盟變調 難再信川普

更讓歐洲難以接受的是，美國先是怪罪烏克蘭為戰爭負責，混淆侵略者與受害者，接著在聯合國與俄羅斯站在同一陣線，拒絕譴責俄羅斯入侵。2月底，川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會晤時撕破臉，在歐洲眼中是美國刻意設局羞辱，對川普的信任從此蕩然無存。

美國的徹底背叛，讓歐洲既憤怒又失望，二戰以來堅定的歐美同盟，在短短不到一個月成了明日黃花。選舉日當晚、開票結果未確定前，得票率最高的梅爾茨即直言美國「基本上對歐洲命運漠不關心」，他批評美俄愈走愈近，對烏克蘭和歐洲安全視若無睹。他承諾，擔任總理後第一優先事項是團結壯大歐洲，不排除建立獨立防衛結構取代北約，「一步步，我們可獨立於美國」。

梅爾茨的發言，標誌歐洲歷史性的轉折，戰後80年來對美國的安全依賴不再是唯一選項。美國不僅不是盟友、甚至可能與歐洲作對，歐洲得面對殘酷的現實，靠自己的力量嚇阻俄羅斯。

近日又傳出，川普對美國承擔了「不公平的軍事負擔」感到不滿，所以正在考慮從德國撤出約3萬5000名駐軍，並將部分兵力重新部署至東歐，甚至警告，若歐洲盟國不願「支付帳單」，美國可能不會履行防衛承諾，意指若德國或其他國家遭到攻擊，美軍可能袖手旁觀。

德國防預算將「不計代價」

3月4日，選後不到10天，準執政兩黨即達成畫時代協議，將國防預算排除在「債務煞車」之外，按梅爾茨說法，國防支出未來將「不計代價」（Whatever it takes）。2008年金融危機後，德國將「債務煞車」入憲，對政府舉債有嚴格限制；此舉等於放棄財政紀律，未來國防預算多寡將視需求而定，理論上沒有上限。

身為僅次美國的第二大烏克蘭軍援國，德國也準備彌補美國中斷軍援的缺口，接管各國協調軍援平台「烏克蘭防禦聯絡小組」主席。

德法共商核保護傘擴全歐

既然美國在德國部署核彈、為歐洲提供的核武保護傘也不再可靠，梅爾茨還接下法國總統馬克宏拋出的球，願意討論如何將法國的核武保護傘擴大到全歐。這是德國第一次對法國核武表示興趣，象徵歐洲追求戰略自主的分水嶺。

由於政府內訌和提早舉行大選，德國在歐洲舞台暫時失蹤了好一陣子。不過，這個歐洲最大經濟體一動作，願為國防打破撙節傳統，整個歐盟突然就動起來。

歐盟投8千億歐元強化防衛

2天後，歐盟27國在高峰會上通過史無前例的「重新武裝歐洲」（ReArm Europe）計畫，同意各國為國防增加舉債空間，預期可帶動總額8000億歐元的投資，為走向軍事聯盟跨出一大步。歐盟輪值主席、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）說，「歐洲必須接受軍備競賽的挑戰、且贏得勝利」，他還斷言俄羅斯像冷戰時的蘇聯一樣，將輸掉軍事競賽。

俄烏戰爭爆發後，由於不能再進口便宜的俄羅斯能源和出口不振，德國經濟連續兩年衰退，處於戰後以來最長的停滯期。美國對加拿大、中國發動貿易戰後，很快就輪到歐盟，德國經濟困境恐雪上加霜。在執政黨社民黨的推動下，新政府還將成立總額達5000億歐元的基金，在未來10年用於基礎建設投資，可望對疲軟的經濟注入強心針。

梅爾茨盼4月成立新政府

德國新國會將在3月25日第一次集會，展開新會期，梅爾茨目標是在4月下旬的復活節前成立新政府。

面對普亭的野心不止於烏克蘭，還可能入侵北歐和波羅的海鄰國，歐洲在無法寄望美軍馳援的情況下，必須做最壞打算，思考能不能靠自己的軍事力量嚇阻俄軍。

德國打破二戰以來禁忌，準備全力打造軍事強權，不僅歐洲盟友跟進，民意也高度支持，願意為了擴軍舉債、支持軍援烏克蘭和不相信美國會出兵保衛歐洲的民意，都將近8成，可見歐洲在川普上台後的巨大轉變。

梅克爾下台後不到4年，德國又將出現一位保守黨總理，前者以穩健務實著稱，後者毫無執政經驗，卻在上路前就展現魄力。在這個歐洲命運的關鍵時刻，梅爾茨能不能善用歐洲豐沛的資金、技術和人才，領導德國和歐洲與普亭、川普一較長短，將是他執政最大的挑戰。

德國 烏克蘭 美國

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