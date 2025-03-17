歐洲右轉深化／極右派 恐影響歐洲安全態勢

傳統極右翼政黨主打「集權、反猶太、白人主義至上」，但今日極右派立場更為複雜，歐洲恐因極右派崛起更難形成統一立場，導致在安全議題上空談大於行動。

歐洲極右翼政黨在匈牙利、義大利、荷蘭、奧地利、斯洛伐克等國不是執政就是成為最大黨，在法、德也吸引年輕族群支持，儼然席捲全歐。歐洲極右翼勢力通常同情俄國，對援助烏克蘭態度保留，在美國走向孤立、歐洲急需自立自強之際，極右翼崛起恐影響歐洲安全態勢。

歐洲極右翼日前在西班牙首都馬德里舉行歐洲峰會，極右翼支持者揮舞西班牙與民聲黨旗幟。（美聯社）

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月底會面不歡而散，美國隨後一度停止軍援烏克蘭、切斷對烏克蘭情報分享，和俄談判俄烏停戰也撇開歐洲。局勢巨變讓歐洲須承擔更多國防責任。

英國首相施凱爾正推動各國效法倫敦提高國防預算，英法也領銜組成志願聯盟援助烏克蘭，對派遣維和部隊至烏克蘭抱持開放態度，但由極右翼執政的匈牙利卻持反對意見；波蘭雖然支持烏克蘭，卻也說「沒有向烏克蘭派遣軍隊的計畫」。極右派的斯洛伐克總理費科是歐洲最親俄的領袖之一，費科已表明反對增加軍費或加碼援助烏克蘭。

法德右翼親俄 反派軍入烏

英國退出歐盟後，法國是歐盟唯一核武國家。法國總統馬克宏雖然表態力挺烏克蘭，還力主派出維和部隊赴烏，但法國極右派「國民聯盟」主席巴德拉早已表明，反對派遣法軍進入烏克蘭。國民聯盟過去與俄羅斯關係匪淺，早在2014年國民聯盟前身「民族陣線」就曾獲得俄羅斯巨額貸款發展壯大。

歐盟另一要角德國，準總理梅爾茨雖不排除參與烏克蘭維和，但極右翼另類選擇黨（AfD）卻視川普、普亭為政治偶像，黨魁魏德爾在選後更提到要與美、俄合作，AfD政策也主張解除對俄制裁，不支持歐洲國防整合，梅爾茨想推動德國為主導的強大歐洲，降低美國影響力，恐受內部壓力挑戰。

歐安全議題恐空談大於行動

傳統極右翼政黨主打「集權、反猶太、白人主義至上」，但今日極右派立場更為複雜，歐洲恐因極右派崛起更難形成統一立場，導致在安全議題上空談大於行動。

歐洲議會極右翼黨團「歐洲愛國者」如今席次已在歐洲議會排名第3，黨團日前在西班牙首都馬德里舉行大會，加強跨國串連合作。與會者高呼歐洲優先，批判歐盟移民政策，反對援助烏克蘭，反對歐盟環保政策，矢言「讓歐洲偉大」，表明將結合各國極右翼力量，形成更強政治動員力吸引選民。

極右翼勢力朝向執政邁進

隨著英國因脫歐而帶來經濟嚴重衰退，懷疑歐洲整合的各政黨更將訴求重點由脫歐公投轉向重新思考歐盟的地位，這種對政治風向的精準掌握顯示極右翼已擺脫反對勢力而朝執政邁進。

AfD在德國的成功正是極右翼在歐洲各地開疆闢土寫照。後疫情時期中國大陸強勢挑戰歐洲貿易，俄烏戰爭引發通膨與能源價格飆升，綠能轉型讓歐洲未蒙其利，反拉高企業與民眾適應成本，結合烏克蘭戰爭爆發的難民潮，都是極右翼方興未艾的原因。

當貧困區因人口外移而陷入人口減少與老化、公共服務難以延續、經濟成長衰頹的惡性循環。引進移民雖能解決問題，為醫療照護與服務業注入勞力，當地民眾卻不滿移民獲得補助、尋求庇護者無差別攻擊等因素而強烈反彈，讓主打反移民的極右翼政黨趁勢崛起。

面對女權等議題，保守選民感覺自己遭公共論述遺忘，加上近年來不少恐怖攻擊兇手是移民，引發民眾反感，都讓歐洲成為極右翼的溫床。未來歐洲的右轉恐無回頭路，愈來愈反綠能、反移民及要求更多國家主權。

歐洲勢必祭更嚴移民法規

這讓歐洲未來勢必祭出更嚴峻的移民法規，以在歐洲議會選舉中拿下6席的荷蘭極右翼自由黨為例，黨魁懷爾德斯已允諾引入史上最嚴格移民法規；AfD也主打「重置移民」關閉德國邊界。

鑒於歐洲綠能轉型帶來的陣痛，歐盟未來恐在部分環境議題讓步。在去年歐洲議會選舉的前4天，歐洲各地農夫就開著牽引機至布魯塞爾表達對環保政策的不滿。

隨著極右翼愈發壯大，將尋求與中間偏右政黨合作，以拓展政治版圖；一旦主流政黨放棄「防火牆」合作，極右翼就會蠶食右翼。在義大利與荷蘭，極右翼已進入政府，放棄原本脫歐公投立場，與中間偏右勢力合作。

極右翼傾向「經濟共同體」

儘管大部分歐洲家仍傾向維持歐盟，但極右翼卻拒絕歐洲政治整合，更傾向二戰結束後「歐洲經濟共同體」與歐洲自由貿易聯盟的經濟整合模式，企圖取消歐元。