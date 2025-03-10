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兩岸政策分歧 藍綠各自表述

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁林銘翰／台北報導

中國大陸制定「反分裂國家法」20年，藍綠表述大不同。國民黨表示，這間接促成了兩岸當時破冰之旅，鋪墊往後馬政府執政8年期間，兩岸關係和平穩定發展的基調。民進黨則指，反分裂國家法一直是用來進行認知作戰的工具，而且對象包括國際輿論，用「反分裂」意味著兩岸同屬單一主權，但這與兩岸互不隸屬的現實不符，台灣須持續嚴正反駁。

國民黨表示，大陸人大20年前通過「反分裂國家法」，雖立即引發綠營發動上街抗議遊行，卻也間接促成當時國民黨主席連戰於4月底啟動「破冰之旅」，大幅緩和台海緊張情勢，並得到台灣多數民意的支持，鋪墊往後馬政府執政8年期間，兩岸關係和平穩定發展基調。

國民黨表示，大陸也不是不知道台灣內部政治變化，但從大陸的立場來看，20年前通過反分裂國家法，壓制了台獨勢力，成功引發台灣民眾對台海和平穩定的重視，至少維持後來長達十餘年兩岸和平發展的現狀。

國民黨認為，20年前國民黨開啟「和平之旅」，讓兩岸轉危為安的經驗，相當值得當前國人重視與參考。畢竟，國民黨存在的意義和價值，就在於提供包括兩岸各方，一條有別於戰爭與衝突的兩岸交流合作與和平發展路線的選擇。當前台海局勢緊張嚴峻，比20年前有過之而無不及。在大陸通過反分裂國家法20年之際，國民黨堅持兩岸交流與和平發展的既有路線，顯得更加重要。

民進黨中國部表示，中共定調賴清德總統就是「倚美謀獨、分裂兩岸」，同時也定出「2年癱瘓政府、4年下架民進黨執政」目標，而反分裂國家法就是背後的法律框架。

民進黨中國部指出，中共去年進一步發布「懲治台獨22條意見」，正是在反分裂國家法的框架下提出的法律補充修正意見，定性上接近香港的「國安法」，背後有中國政治壓迫目的，同時中共也透過在福建推融合示範區，試圖打著「惠台」旗幟，包裝其統戰意圖。中共企圖用「一手胡蘿蔔，一手棒子」，從外部脅迫、利誘台灣接受其政治主張，但中共的計謀絕不會得逞，民主台灣絕對不會屈服於威權下。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團已在盤點包括「反滲透法」在內的相關國安法律，在本會期進行後續修法，民進黨立委沈伯洋也提出增加對「通敵」樣態的定義，希望能進一步藉修法強化國安。

台灣民眾黨表示，中國大陸對台灣的文攻武嚇從未間斷，不僅透過軍演擾台侵害台海穩定，更時常透過文化、藝術等方式，製造兩岸間的對立，如同北風與太陽的故事，只會讓兩岸關係愈來愈遠。

民眾黨指出，將秉持「5個互相」原則，堅守中華民國主權，主張在維持對等尊嚴的基礎上進行交流，如今國際情勢變化迅速，應保持對國際情勢變化的敏感神經，以確保台灣的長久利益，面對全球詭譎多變的國際情勢，民眾黨將持續強化自我防衛能力，提升經濟與社會韌性，守護台灣民主自由。

中共 國民黨 民進黨

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