快訊

美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

聽新聞
0:00 / 0:00

包道格：與北京溝通 台應保持開放

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

反分裂國家法將滿20年，展望未來的美中台關係，美國在台協會（AIT）前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格指出，在川普政府梳理其執政優先順序時，台灣也應該和其他國家一樣，整合出一致對外的清晰訊息，包含釐清什麼是重要的、什麼是可以談的，也要試著確保願與北京溝通的態度。

政大外交系教授黃奎博表示，台灣不只是要跟北京能好好處理關係，對美國也要強化川普政府對台灣的重視；採購和投資是一方面，另一方面要讓美國總統川普覺得「台灣在台海幫美國創造和平穩定繁榮的環境」，讓台灣和中國大陸都能買美國的東西，甚至更大膽假設一點，兩岸能一起買美國貨，川普想必歡迎。

台大政治系兼任助理教授陳麒安指出，相較歷任總統，川普較不囿於傳統或建制派思維，他可能針對特定事項來制裁中國或施壓台灣，川普要的是實際利益，而華府還在等北京接球。

陳麒安說，未來川普打台灣牌的目的，不在支持自由民主在台灣的發展，而是要刺激北京跟華府談判；美國國務院在官網移除不支持台獨的字眼，並不等於美國不反對台獨，這些決策應該上達最高領導層，作為對中談判的理由。

包道格表示，川普政府對台灣在貿易、科技、防衛和其他重大事項的立場存在矛盾，看起來華府會花些時間決策；在那之前，台灣應該跟其他國家一樣，排出自己的優先順序。

黃奎博指出，中共軟的一手會繼續做，硬的一手也不會停下；中共未來有很大機會採取明顯的對台動作，不只是展現對台獨的壓制，測試新組成的川普國安團隊面對這些事情會如何因應。

包道格表示，台灣需對外傳遞一致訊息，包含哪些是重要的、什麼是可談的，也要試著對直接與北京溝通保持開放態度，即便中方興趣缺缺且持續建軍脅迫台灣。

包道格認為，中國脅迫台灣的風險依然真實存在，即便是在川普重返執政之後，所以台灣應該運用其外交和經濟手段來讓北京進一步了解，拿下台灣的風險與潛在成本依然太高。

北京 川普 美國在台協會

延伸閱讀

在白宮附近揮舞槍枝！1美國男遭特勤局開槍射擊…當時川普在「這處」

川普擾動市場 有錢人都如何應對劇烈震盪？

關稅政策恐適得其反…川普正導演一部「慢動作經濟恐怖片」？

川普生悶氣！外媒爆英王開心接見澤倫斯基 讓川普「自覺不特別了」

相關新聞

反分裂法變相啟動 美態度轉向

中共制定反分裂法的遠因，在於台灣的公投，尤其是陳水扁總統在2003年底宣布，要在2004年3月總統大選時，同時辦理防禦性...

包道格：與北京溝通 台應保持開放

反分裂國家法將滿20年，展望未來的美中台關係，美國在台協會（AIT）前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格指出，在川普政...

中共反分裂法20年 兩岸波濤未平

今年是兩岸關係在現代史中很多重要節點的周年，在孫中山逝世100年紀念日後，接著就是中共「反分裂國家法」制定20周年。從2...

兩岸政策分歧 藍綠各自表述

中國大陸制定「反分裂國家法」20年，藍綠表述大不同。國民黨表示，這間接促成了兩岸當時破冰之旅，鋪墊往後馬政府執政8年期間...

臉上擦、地上跑的都與登月有關…太空數據應用民生化 日最大化妝品、車商搶著要

台灣挑戰首次合作登月任務，吸引國內外產業界關注，連日本最大化妝品品牌、國際車廠，為了取得第一手的完整太空數據，也都爭搶與...

大國角逐月球、美中雙頭壟斷…未來10年投資估每年成長5％

美國總統川普就職演說時提到，要讓美國太空人登陸火星並插上美國國旗，太空概念股價應聲而漲。其中，月球被視為前進火星的關鍵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。