包道格：與北京溝通 台應保持開放

反分裂國家法將滿20年，展望未來的美中台關係，美國在台協會（AIT）前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格指出，在川普政府梳理其執政優先順序時，台灣也應該和其他國家一樣，整合出一致對外的清晰訊息，包含釐清什麼是重要的、什麼是可以談的，也要試著確保願與北京溝通的態度。

政大外交系教授黃奎博表示，台灣不只是要跟北京能好好處理關係，對美國也要強化川普政府對台灣的重視；採購和投資是一方面，另一方面要讓美國總統川普覺得「台灣在台海幫美國創造和平穩定繁榮的環境」，讓台灣和中國大陸都能買美國的東西，甚至更大膽假設一點，兩岸能一起買美國貨，川普想必歡迎。

台大政治系兼任助理教授陳麒安指出，相較歷任總統，川普較不囿於傳統或建制派思維，他可能針對特定事項來制裁中國或施壓台灣，川普要的是實際利益，而華府還在等北京接球。

陳麒安說，未來川普打台灣牌的目的，不在支持自由民主在台灣的發展，而是要刺激北京跟華府談判；美國國務院在官網移除不支持台獨的字眼，並不等於美國不反對台獨，這些決策應該上達最高領導層，作為對中談判的理由。

包道格表示，川普政府對台灣在貿易、科技、防衛和其他重大事項的立場存在矛盾，看起來華府會花些時間決策；在那之前，台灣應該跟其他國家一樣，排出自己的優先順序。

黃奎博指出，中共軟的一手會繼續做，硬的一手也不會停下；中共未來有很大機會採取明顯的對台動作，不只是展現對台獨的壓制，測試新組成的川普國安團隊面對這些事情會如何因應。

包道格表示，台灣需對外傳遞一致訊息，包含哪些是重要的、什麼是可談的，也要試著對直接與北京溝通保持開放態度，即便中方興趣缺缺且持續建軍脅迫台灣。

包道格認為，中國脅迫台灣的風險依然真實存在，即便是在川普重返執政之後，所以台灣應該運用其外交和經濟手段來讓北京進一步了解，拿下台灣的風險與潛在成本依然太高。