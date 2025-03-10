反分裂法變相啟動 美態度轉向

中共制定反分裂法的遠因，在於台灣的公投，尤其是陳水扁總統在2003年底宣布，要在2004年3月總統大選時，同時辦理防禦性公投。當時美國非常擔心，這將引發兩岸的緊張。據當時擔任國安會亞太部門資深主任莫健回憶，台灣情勢的發展「讓我們害怕」，莫健在2003年12月初銜命祕密來台，表達美方對防禦性公投的關切，氣勢洶洶訓斥台灣官員。

但緊張的時候，往往也會激發出機會；當時新任中共總書記胡錦濤，對台灣問題實事求是，有中方管道向美方透露，將不再堅持九二共識，兩岸具備恢復對話可能性，但陳總統必須遵守中華民國憲法架構，中方願意將陳總統當成對話對象，甚至有機會和胡錦濤會晤。

兩岸對話 曾有美官方支持

既然有需要對話，兩岸也都不排斥接觸，美中台的對話管道得以建立，當時由美國大西洋理事會主辦，在維吉尼亞州的艾爾利莊園，2004年8月召開首次美中台三邊兩岸對話，主題是如何促進美中台間的戰略互信。第二次會議緊接在3個月後召開，談亟需解決的春節包機問題；第三次會議則在2005年的2月，在大陸兩會召開前，就是溝通台灣最關心的反分裂法制定問題。

值得注意的是，兩岸當時的對話，雖然參與的都是民間學者，但背後有美國官方的支持，美國雖然在雷根總統的六項保證中，保證不做兩岸調人，但是私下希望，兩岸能夠和平解決爭端，更希望因此能夠減低美中之間軍事衝突，民間智庫如果願意擔任對話的推手，美國政府樂見其成。

在大陸方面，由於陳水扁在競選過程中提出修憲與公投，北京做最壞打算，一方面醞釀制定反分裂國家法，另一方面也抓住扁想和解的心理，默許某些中方學界人士低調展開兩岸之間「非正式與暫時性」的二軌對話。

連胡會之後 民共互信全失

台灣有定期選舉的考量，當時大陸也在進行權力交接，雖然胡錦濤接任總書記與國家主席，但中央軍委主席卻由江澤民擔任，直到2004年9月才交給胡錦濤。美方判斷，中方於2004年12月宣布制定反分裂國家法，是胡錦濤被江澤民所迫，為鞏固權力的手段。

美方曾持續要求中方提供草案，但對方拒絕，不過國台辦主任陳雲林於2005年1月初訪問華府時強調反分裂國家法是防禦性質，不具攻擊性，並承諾該法不會涉及統一時間表。

美方從一開始就反對反分裂國家法，尤其對時機與內涵，表示不解，2005年3月，美國眾議院更以424票對4票的壓倒性票數，通過決議案，表達國會對反分裂國家法的嚴重關切。

雖然台灣、美國、中國大陸三方都希望持續對話，可是兩岸內部均有掣肘力量，兩岸戰略氣氛愈來愈惡化，連胡會之後，北京對國民黨有期待，預期民進黨將下台，雙方互信已蕩然無存。

反獨促統 習近平不願再等

20年後，反分裂法又起死回生；去年6月，大陸相關單位發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條），等於是施行細則，台獨最重者可判處死刑，還可缺席審判，終身追責，目的在心理震懾。

在CSIS去年的一場關於反分裂法研討會中，莫健表示，過去的領導人，無論是江澤民或胡錦濤，可讓時間來解決，所以反分裂法一直沒有施行細則，備而不用，但是習近平不願意再繼續等待下去，才啟動反分裂法。

可是美國此刻態度，與20年前大相逕庭，不再如20年前，視大陸為可拉攏的興起強權，現在則是威脅到美國的敵對霸權，台灣搞不搞台獨，不再是美國的首要考慮，美國在意的是，大陸會不會使用反分裂法做為攻台的依據。

台灣議題 對川普只是籌碼

川普回任總統後，雖然還沒有明確的對台政策，但是美國務院2月中旬更新了對台關係網頁的文字，對於美國對台政策的陳述，刪除了原本拜登政府「不支持台獨」的文字，這當然引發了台灣與大陸兩岸各自的強烈反應，之所以會刪除「不支持台獨」，很可能跟魯比歐個人反共的意識型態，及對台相對友善的態度有關。

但也有另一個可能，就是此次文字變動，是川普對北京的談判籌碼，就像關稅政策，經由宣布關稅擇期實施，逼對方在期限內讓步。

這就涉及川普是否正在尋求與習近平達成一筆「大交易」？川普一直希望盡快舉行美中高峰會，目前傳出，他不排除赴北京訪問，甚至希望就在上半年。而交易項目包括：TikTok所有權、科技管制與關稅，甚至包括中方能夠在烏克蘭停戰議題上出點力，達成全面性協議（Grand Bargain）。

對北京來說，台灣議題是最優先議題，但對川普來說，台灣議題只是籌碼，如果習提出，他有可能用此來達到他所想要的讓步。外界猜測，可能的妥協像是，川普宣稱美國「反對」台獨，而不是傳統上講的「不支持」台獨，這也與北京反分裂法遙相呼應，這樣一來將會是北京在反獨上的大勝利。