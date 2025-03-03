大國角逐月球、美中雙頭壟斷…未來10年投資估每年成長5％

美國總統川普就職演說時提到，要讓美國太空人登陸火星並插上美國國旗，太空概念股價應聲而漲。其中，月球被視為前進火星的關鍵，背後更牽動國際秩序與資源掠奪。目前在登月領域，美國、中國形成雙頭壟斷，各自主導「阿提米絲計畫」（Artemis Program）與「國際月球科研站」（ILRS），雙方競相投入鉅資、各自拉攏盟友，積極掌握太空話語權。

過去的地質勘測顯示，月球上蘊藏水、氦和稀土，其中氦被視為未來潔淨能源的關鍵，稀土則是電動車、半導體等高科技產業重要原料。聯合國《外太空條約》雖規範任何國家不得對月球或其他天體宣示主權，但在遙遠的太空，誰先抵達便能優先開採，「先占先贏」讓各國對月球野心勃勃。

根據國際太空市場情報公司Novaspace報告，2023年月球探索投資總額已達110億美元。其中美國投資金額最高，占85億美元。中國則投入近15億美元，並計畫大幅擴張，預估到2032年將提升至約40億美元，增幅達1.6倍。未來10年，全球月球探索投資預計每年將成長5％，太空角力持續升溫。

中國月球探索投資金額雖落後美國，但在國家力量傾力扶植下，崛起速度飛快，逐漸挑戰美國自冷戰結束後的太空強權地位。2024年6月，中國探測器「嫦娥6號」成功攜回人類史上首批月球背面地質樣本，引發全球關注；中國接下來計畫在2026年發射「嫦娥7號」，前往月球南極尋找水冰資源，並在2030年實現載人登月目標。