聽新聞
0:00 / 0:00

大國角逐月球、美中雙頭壟斷…未來10年投資估每年成長5％

聯合報／ 記者林雨荷／綜合報導
美國金額多、中國進展快 全球月球探索投資達110億美元 製表／林雨荷
美國金額多、中國進展快 全球月球探索投資達110億美元 製表／林雨荷

美國總統川普就職演說時提到，要讓美國太空人登陸火星並插上美國國旗，太空概念股價應聲而漲。其中，月球被視為前進火星的關鍵，背後更牽動國際秩序與資源掠奪。目前在登月領域，美國、中國形成雙頭壟斷，各自主導「阿提米絲計畫」（Artemis Program）與「國際月球科研站」（ILRS），雙方競相投入鉅資、各自拉攏盟友，積極掌握太空話語權。

過去的地質勘測顯示，月球上蘊藏水、氦和稀土，其中氦被視為未來潔淨能源的關鍵，稀土則是電動車、半導體等高科技產業重要原料。聯合國《外太空條約》雖規範任何國家不得對月球或其他天體宣示主權，但在遙遠的太空，誰先抵達便能優先開採，「先占先贏」讓各國對月球野心勃勃。

根據國際太空市場情報公司Novaspace報告，2023年月球探索投資總額已達110億美元。其中美國投資金額最高，占85億美元。中國則投入近15億美元，並計畫大幅擴張，預估到2032年將提升至約40億美元，增幅達1.6倍。未來10年，全球月球探索投資預計每年將成長5％，太空角力持續升溫。

中國月球探索投資金額雖落後美國，但在國家力量傾力扶植下，崛起速度飛快，逐漸挑戰美國自冷戰結束後的太空強權地位。2024年6月，中國探測器「嫦娥6號」成功攜回人類史上首批月球背面地質樣本，引發全球關注；中國接下來計畫在2026年發射「嫦娥7號」，前往月球南極尋找水冰資源，並在2030年實現載人登月目標。

月球成為各國太空競賽戰場，更與火星探索息息相關。中央大學太空科學與工程學系主任張起維指出，火星距離地球更遠，若能在月球設立研究站，作為未來組裝與發射探測器的基地，並且就地取材、運用月球資源生成燃料，將大幅降低成本並提升效率。目前美國主導的「阿提米絲計畫」已與50多國簽訂阿提米絲協議，規範各國在月球、火星等星體的行動；中國則提出在月球建立基地的「國際月球科研站」，獲得俄羅斯、埃及等10幾個國家支持。

太空競賽白熱化 全球僅5國成功登月 製表／林雨荷
太空競賽白熱化 全球僅5國成功登月 製表／林雨荷

太空人 美國

延伸閱讀

第2家民企於月球軟著陸！美國太空飛行器「藍色幽靈」登月締造壯舉

「藍色幽靈」即將登陸月球 第2家民企達成登月壯舉

時隔逾60年首次！全女性搭火箭上太空 名單驚見凱蒂佩芮等大咖

火星曾「宜居」！「祝融號」測出中低緯度曾有古代海洋

相關新聞

臉上擦、地上跑的都與登月有關…太空數據應用民生化 日最大化妝品、車商搶著要

台灣挑戰首次合作登月任務，吸引國內外產業界關注，連日本最大化妝品品牌、國際車廠，為了取得第一手的完整太空數據，也都爭搶與...

大國角逐月球、美中雙頭壟斷…未來10年投資估每年成長5％

美國總統川普就職演說時提到，要讓美國太空人登陸火星並插上美國國旗，太空概念股價應聲而漲。其中，月球被視為前進火星的關鍵，...

「Made in Taiwan」登月中…全球探月時代 台灣不缺席

今年2月15日，日本太空新創公司ispace宣布旗下HAKUTO-R Mission 2的RESILIENCE登月小艇在...

解讀陸經濟／陸經濟變局 科技意外參戰

剛過去的龍年，中國大陸經濟有驚無險卻大起大落，剛來到的小龍年，預定會是蜿蜒跌宕。這生死變局間，最新浮現的關鍵詞，居然不是...

解讀陸經濟／中國製造2025 產業升級藏隱憂

中國大陸今年迎來十四五規劃結束年，同時也是「中國製造2025」成果檢驗年，雖然大陸官方近年改稱新質生產力，但其追求技術自...

國際周報

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫領讀，帶讀者快速掌握全球局勢變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。