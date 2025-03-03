臉上擦、地上跑的都與登月有關…太空數據應用民生化 日最大化妝品、車商搶著要

台灣挑戰首次合作登月任務，吸引國內外產業界關注，連日本最大化妝品品牌、國際車廠，為了取得第一手的完整太空數據，也都爭搶與台灣合作。太空數據為什麼如此搶手？

世界經濟論壇與調研機構麥肯錫預測，2035年全球太空經濟規模將成長近3倍，成為1.8兆美元的市場，隨著技術突破，太空應用逐漸平民化、民生化，不再僅限科研與國防領域。中央大學太空科學與工程學系主任張起維說，「離地球愈遠，實地觀測資料愈少」，中大自製的深太空輻射探測儀（以下簡稱DSRP）帶回的太空輻射數據，是許多民生用品研發的關鍵數據。

DSRP在1月15日升空離開地球36小時後，已成功將首批輻射數據傳回中大，航行太空的4至5個月間，可以收集地球到月球之間，以及月球軌道上的游離輻射劑量；若順利降落月球，還能進一步偵測月球表面數據。這龐大的資料量，許多產業都感興趣，也是台灣展現軟實力、建立國際合作的重要籌碼。

張起維表示，日本最大化妝品、汽車廠商都透過登月小艇日商ispace來詢問太空數據，ispace雖未透露廠商名，但推測車廠之所以需要太空數據，與近年來積極投入月球探測車開發有關，如豐田汽車（Toyota）預計在2031年將車輛送上太空。至於化妝品廠商，則因設有生醫部門，太空數據能協助業者研究輻射對人體和細胞組織的影響。

台灣廠商部分，他說，國內投入太空領域的電子、通訊領域的業者不少，若能預測上太空後會面臨的輻射劑量，對台廠從代工走向設計、建立研發能力都有所助益。

張起維說，近幾年世界各國重返月球，也是為了搶奪更多的資源與資料，「太空環境沒有大氣層保護，高輻射量對精密電子、生物體都不友善，宇宙射線也可能引發『位元翻轉』，導致資料變質、影響儀器運作」，因此這次登月機會難得，精準預測輻射劑量與位元翻轉次數是太空任務能否成功的重要關鍵，他們希望透過這次任務正視太空輻射問題，進一步建構深太空航電。