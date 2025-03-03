「Made in Taiwan」登月中…全球探月時代 台灣不缺席

深太空輻射探測儀 能帶回什麼重要數據？ 製表／林雨荷 今年2月15日，日本太空新創公司ispace宣布旗下HAKUTO-R Mission 2的RESILIENCE登月小艇在發射1個月後，已完成第五階段任務，成功掠過月球。消息一出不只日本沸騰，遠在台灣的中央大學團隊同樣振奮，因為這同時是台灣史上離月球最近的時刻—「Made in Taiwan」的深太空輻射探測儀（以下簡稱DSRP）就搭載在登月小艇外側。若一切順利，台日設備最快將在5月一起上月球，寫下兩國登月新里程碑。

登月任務也引起各國關注，紐約時報、路透等外媒皆報導，路透認為這次太空之旅凸顯出全球對月表探測的熱潮。ispace業務開發高級經理浦田真幸接受本報獨家專訪時表示，Mission 2對太空發展有兩層意義，一是證明民間登月能力，未來能進一步拓展月球運輸、數據服務等商業潛能；二是將加速國際合作，各國可比照此次台日模式，以共乘方式一起登月。

DSRP是台灣首次參與國際登月任務，也是台灣第一個離開低軌的科學酬載，預計帶回地月之間，以及月表上的太空游離輻射數據。DSRP在1月15日發射36小時後已順利傳回首批科學資料，目前在預備登月的「低能量轉換軌道」中運行，每天都在為台灣締造新的飛行紀錄。這背後，台日從接洽到開發、整合，花了近4年。

歷經失敗、4年磨合 才有這次台日登月

時間回到2021年。當時中央大學才剛歷經小型衛星任務「飛鼠號」因太空輻射壽命驟減的打擊，更從未設計過離開低軌以外的太空硬體；ispace也還只是一間有登月夢、但尚未有實績的太空新創公司，雙方經牽線展開合作，都不確定這次月球共乘任務能否成功。

「要讓兩個在不同國家平行開發的產品能夠整合，是很大挑戰。」中央大學太空科學與工程學系主任張起維說，團隊經過5個開發版本，才讓DSRP克服深太空高輻射、忽冷忽熱等惡劣環境，ispace工程師在過程中也提供了許多支援；「整合」則是跨國計畫關鍵，雙方須密切溝通，才能確保彼此開發的產品升空後都能正常運作。

月球距離地球平均約為38.4萬公里 資料來源／記者整理、國際太空市場情報公司Novaspace

浦田說，過程中台灣團隊多次到日本實驗室一起測試分析，專業態度讓人尊敬，對台日都是珍貴經驗；ispace也從2023年Mission 1燃料耗盡、未能著陸的失敗中汲取教訓，「相信這次能成功」。太空現在還缺失很多資料，ispace不只把DSRP當乘客，更希望協助其順利蒐集數據，讓這次任務更具價值。

不只台灣 各國都在搶月球

為何台灣要瞄準登月行動？若將視角拉到全世界，各國太空競賽正如火如荼展開，月球是戰場之一，美國與中國各自組成陣營，要載人重返月球；太空領域中的新興國家如印度、日本，也將登月視為太空布局重要一環。若台灣設備具備登月能力，台灣將在全球太空賽道中增加籌碼。

「以前太空是戰略科技，現在除了戰略，還要布局『太空經濟』。」國家太空中心主任吳宗信指出，在SpaceX星鏈大量發射衛星、帶動量產後，飛上天的酬載到地面設備需求都大增，台灣優勢是半導體業夠強，但需要從代工（OEM）拓展到具備開發、設計（ODM）能力，才能建立更健全的產業生態。

從代工走向設計 台灣要在太空經濟中拓展角色

張起維指出，台廠在代工過程常遇到的問題是不知規格為何這樣開、太空實際的環境條件又是如何，DSRP若成功登月，不只證明台灣能開發登月酬載、低軌外的衛星電子，在目前深太空數據不多情況下，帶回的資料能協助台廠轉型、建構設計能力；此外，因資料珍貴，國外產業也都想要，能擴大台灣國際合作空間。