經貿前哨戰／迎接科技戰 習近平期待民企突圍

在中國大陸內有消費不振、通縮陰霾，外有美國科技圍堵和美中貿易戰火再起之際，大陸國家主席習近平17日召開近6年多來首次高規格民營經濟座談會，從習的談話到出席的企業代表，無一不成為話題，其間北京亟欲向外界傳遞的訊息是，將會全力迎戰美中科技戰，最大底氣就是這群極富創新能力的科技企業，這是習現在轉向擁抱民企的主因。

領導人座談 傳遞政經訊號

出席座談會的大陸科企巨頭，包括阿里巴巴創辦人馬雲、大陸AI新創企業深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒、華為創辦人任正非、騰訊董事會主席馬化騰、寧德時代董事長曾毓群、比亞迪董事長王傳福、小米集團執行長雷軍和宇樹科技創始人王興興等人，幾乎涵蓋大陸當前最重要的科技企業。

依中共體制和慣例，能夠出席最高領導人召開的座談會並在央視新聞聯播畫面上亮相，必然都是經過官方精心刻意安排，從某個意義上說，都是負有對外傳遞政經訊號的任務。

馬雲、梁文鋒出席大受關注

其中，馬雲、梁文鋒和王興興的出席最受關注。馬雲因為2020年一席批判中共金融體系的發言觸怒當局，代價慘重，不僅阿里旗下的螞蟻集團上市計畫喊停，他本人也低調度日，與他過往到處受訪演講的形象大異其趣，其後北京擴大對網路科技企業的整頓，馬雲因而成為官方打壓整肅民企浪潮中，最具代表性人物。如今馬雲重回公眾視野，還一舉登上最高層級座談會，顯示中共轉向重新擁抱民企，欲以此挽救疲弱的大陸經濟，及迎戰中美科技戰。

如果馬雲代表的是大陸既有的科技金融巨頭，梁文鋒和王興興無疑代表大陸未來科技發展的突破點，尤其在深度求索（DeepSeek）上月正式發布較低成本卻具高效能的人工智慧大模型，震撼美國科技圈，以及本次座談會上據稱最年輕參與者、「90後」的王興興所代表的大陸機器人科技的發展，勾勒出北京未來在與美西方科技競逐的優勢和前景。

硬科技多 陸強調自主可控

大陸國盛證券首席經濟學家熊園就指，此次座談會強烈展示穩定民營經濟的決心，除強調自主可控，硬科技含量明顯更高，且更偏向AI、機器人、新能源（電動車+太陽能+電池）等當前全球科技競爭的關鍵領域，也更突出科技突圍、自主可控、科技引領及打造全球競爭力，具體政策可關注3月上旬舉行的全國兩會（人大和政協會議）。

然而，自川普就任美國總統以來，除了已對大陸進口貨物加徵10%關稅，美國持續加強管制高科技出口，主要劍指對象就是北京，美中在科技領域包含技術和設備的脫鉤仍在進行，這對亟欲提振大陸經濟和科技發展的北京當局恐怕不是好消息。

缺技術人才 中西差距拉大

美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼在接受「德國之聲」專訪時以半導體為例，在西方世界執行嚴厲制裁前，大陸已大規模囤積曝光機（大陸稱光刻機），並有大量人才在西方接受培養，所有人才和設備使大陸在一段時間裡還有相當韌性。但是當西方開始警惕並實施制裁，再經過5到10年，技術全然轉換後，人才將嚴重不足，設備會嚴重過時，差距就會一下子拉開。他預估，一旦大陸和民主陣營全面脫鉤，從人才到技術，大陸科技發展將會受到嚴重衝擊，大陸可能就僅剩下10年發展時間。