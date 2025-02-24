經貿前哨戰／關稅點火 川習談判各藏大招

美國總統川普上任後，果然將關稅武器化，到目前也獲得了不少成果，許多國家紛紛低頭，例如加拿大、墨西哥和哥倫比亞，對美態度都軟化，唯獨美中雙方第一回合試探性的關稅戰後，似暫告停歇。鑒於美中結構性的對立及未來持續全球爭霸的前景，當前氛圍更像是川普和大陸國家主席習近平正式談判前，雙方各自憋著大殺招的前夕，沒有過度樂觀的理由。

美可能拿掉陸最惠國待遇、打台灣牌；陸可能將稀土武器化，或對極為重視大陸市場的美企下手，例如蘋果和特斯拉。

前哨戰逼北京上談判桌

川普日前宣布加徵大陸10%的關稅，陸方也隨即反擊，但只能說是前哨戰，後續還包括對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅，這主要也是針對北京。而川普對中關稅戰的第3波將在4月1日，屆時貿易談判署要向白宮報告，中國是否履行2020年1月的美中貿易協議，由於中方大幅未達標，屆時川普可能據此再增加關稅。

川普一連發動和預告了3波對中關稅戰，看起來聲勢浩大，可是川普也很清楚，高關稅往往會附帶高通膨的代價，他的最終目標還是要逼北京上談判桌，要中共當局真正有力打擊類鴉片止痛劑芬太尼的流入，以及扭轉失衡的美中貿易。這就能解釋為何美國一面威脅加稅，一面又釋出川習即將通話的訊息，儘管北京未接球，但川普的意圖已非常明白。

北京「不急」 不隨川普起舞

北京2月初沒有接招通話，顯然有意要把中美談判的時間往後拖，但現在大陸經濟疲弱，放任美國打關稅戰，或是雙方來回報復，對大陸經濟只會雪上加霜。北京之所以展現「不急」立場，要向外界傳達不會隨川普起舞，而且也不畏懼美國的關稅戰和貿易戰，不能像加拿大和墨西哥，碰到美國關稅就軟掉，因中方早有準備。

就在大陸對美報復關稅生效的同一天，半官方的中國貿促會就帶著30多家大陸企業前往哈薩克簽新訂單，涉及礦產能源、石油化工、機械製造等行業。在官方的通稿中，還特別強調，後續還將帶著大陸企業前往中東、中亞、歐洲、非洲等地區開拓多元化市場，潛台詞就是，美國要課關稅，我們就離美國遠一點。

美中峰會 最快落在4至5月

但是美中終究要上談判桌的，川普已先表態，希望上任百日內造訪中國。川普第一任期時，是先邀請習近平訪美，作客他的海湖莊園，當年底才回訪北京，這次如果川普先訪北京，習再回訪，也符合外交慣例。從時間點看，目前美國正忙於調停俄烏戰爭，北京即將召開一年一度的全國兩會，加上川習若要會面，要給外交幕僚籌備時間，這場美中峰會最快也得落在4至5月間，在此之前雙方只能觀望、試探或打擦邊球，坐等大戲登場。

川習正式交手前，各自都會盤點有多少籌碼。美國除了繼續加關稅，可能還有兩個殺招。一是拿掉大陸的最惠國待遇。有學者分析，一旦政策成真，美國對中關稅將可能一舉突破60%，廠商為生存只能外移，這對大陸經濟將是一記重拳。可是這如同加強版的關稅戰，美國也可能自傷拉高國內通膨，對美國經濟也不全是正面。

台灣當籌碼？川普吸取教訓

其次是打台灣牌，雖然華府專家葛來儀認為，川普可能從首個任期吸取了教訓，不太可能主動利用台灣作為談判籌碼，但本月13日，美國務院官網更新美台關係現況內容，刪除「不支持台獨」等文字，儘管國務院很快就回應，強調只是例行更新，美國態度沒有改變，但美國不會不知道這些敏感文字的刪減，對北京仍有重要意義。隔天，北京外交部和國台辦就齊聲痛批美國，在台灣問題的立場上嚴重倒退。

北京也可能藏著兩個殺招。一是更徹底將稀有金屬（稀土）武器化，而且可仿效美國科技圍堵中國的作法，連美國盟友也一起反制。日本經團聯日前訪問北京，在會見副總理何立峰時就提出，希望中方克制目前加強的稀有金屬等出口限制，顯然稀土牌有一定作用。

陸擬美科技公司反制名單

其次是對在大陸大量投資，或是極為重視大陸市場的美國企業下手，例如特斯拉和蘋果公司。特斯拉執行長馬斯克與北京關係密切，同時又是川普的親信，大陸監管部門遲未放行特斯拉的全自動輔助駕駛系統（FSD），顯然是將此作為與美國談判的籌碼。而華爾街日報日前也披露，中方正在制定一份包括谷歌、蘋果、博通、新思科技等在內的美國科技公司名單，作為反制對象。

北京自認也握有對美國的殺招，其實也是兩面刃，例如針對在大陸的美國大廠開刀，雖有報復之效，但對當前亟需外資灌注的大陸市場也是重擊，還可能因此嚇跑更多外資。兩害相權，中南海也不得不慎重了。