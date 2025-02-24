聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫領讀，帶讀者快速掌握全球局勢變化。

美中台關係／迎合川普政府期待 外媒指台灣擬再對美國軍購

路透引述消息人士指出，台灣正考慮向美方購買70億至100億美元（約台幣2293億至3276億）的軍武。軍購不僅是安全需求也是拉攏川普及其團隊，因有利美國國防工業，符合振興美國經濟的目標。

台灣政府現階段幾乎完全跟隨川普立場，缺乏與川普政府直接溝通的管道，無法掌握其對台灣或兩岸關係的具體規劃，只能被動回應對方要求。若川普最終對中國採強硬立場，或許符合現在的想像，但若川普選擇與中國達成大交易，台灣將面臨巨大戰略風險。

亞太局勢／美國關稅陰影籠罩 日韓能否找到關鍵突圍之道

美國總統川普18日表示，將對汽車、藥品、半導體晶片等特定產業徵收25%關稅，日本和南韓恐首當其衝。關稅正式生效前設緩衝期是川普一貫策略，迫使受影響的國家和企業與美國談判並受美方條件。若川普家族成員參與外資赴美投資計畫，可能為談判提供切入點，各國企業因此紛紛尋找人脈，希望影響決策。

國際焦點／美俄談判暗潮洶湧 烏克蘭、歐洲恐被迫另尋出路

川普一通電話打給普亭，確立美俄直接談判主軸，歐洲與烏克蘭完全被排除在外，歐洲國家因此二度召開緊急會議。歐洲國家憂美俄達成密約，要求北約軍隊撤離前蘇聯國家，如此一來歐洲將面臨俄羅斯威脅，可能迫使其考慮建立自主軍隊。過去歐洲的軍事力量由北約統一管理，而美國是核心盟友，若華府立場改變，歐洲勢必重新評估雙方關係。（記者許珮絨整理）