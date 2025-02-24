解讀陸經濟／中國製造2025 產業升級藏隱憂

中國大陸今年迎來十四五規劃結束年，同時也是「中國製造2025」成果檢驗年，雖然大陸官方近年改稱新質生產力，但其追求技術自主、製造強國目標未變，同時西方圍堵力道持續加強，北京應對內外新形勢而有所調整，預示中美科技競爭進入新階段後，力度將陡升。

近期各界紛檢視中國製造2025的成果。美國務卿魯比歐去年在其參議員任內發表「中國打造的世界」（The World China Made）報告指出，北京在電動車、能源與發電、造船、高鐵等4大產業已在全球占有領先地位；在航空與航太、生物科技、先進材料、機器人與工具機、半導體等5大產業，取得相當實質的進展，接近目標，唯農業機械未達預期。

中經院第一所所長劉孟俊認為，大陸在核心技術還未完全擺脫對國際的依賴，其目標是自主創新，就此論，不能說中國製造2025無成效，也沒有辦法說完全成功。因大陸若不做這些努力，可能科技落後會更大。

但中國製造2025確實在一定程度令大陸科技產業升級，效應也延伸到與他國的經貿關係。韓聯社報導，中國製造2025政策推動近10年來，中韓雙邊貿易結構發生變化，從原本的互補進入競爭階段，未來雙方在汽車與晶片領域競爭可能更激烈。

針對中國製造2025帶來的影響，劉孟俊認為，從正面看，大陸跳躍式促進自身產業升級，同時提高創新能量，加強自身國際競爭力，不過也帶來國內產能過剩的負擔，這代價外溢到國際之間形成貿易摩擦；此外官方通過補貼、保護政策，也扭曲了市場機制。

資深產業專家、擷發科技董事陳子昂認為，產能過剩原因之一是大陸中央政府公布政策欲大力發展後，地方政府為邀功不斷鼓勵投資，導致過度生產。當前產業就包含石化、半導體成熟製程，下個產業可能是印刷電路板（PCB），再來會是記憶體，可能3至5年內發生。

陳子昂指出，當前大陸聚焦3方面變化：一是全球在疫情後，人類消費行為改變；二是網路升級至5G，因此目標是數字（數位化）中國；三是AI誕生。劉孟俊說，新質生產力談的不是產業，而是產業轉化、數位轉型，如AI、量子等新興科技的產業化，同時產業要數位化。

中美在AI領域較量已是現在進行式，川普上任後隨即簽署廢除AI限制行政命令，並組「星際之門」聯盟加大對AI投資；另方面，大陸DeepSeek（深度求索）發布模型宣稱低成本就能對標ChatGPT，消息震撼西方科技界和資本圈。

「2030年中國AI可能會超越美國」，陳子昂認為，北京會大力發展AI，但不會如半導體被美壓著打，有3因素：一是半導體製造需要設備，若無法進口，晶片就做不出來，而大陸AI沒有輝達高階算力晶片也只是耗時較久，最終還是能做出來；二是AI數據愈多預測愈準，大陸龐大人口支撐了數據收集；三是大陸國企帶民企做大數據，數據歸屬國企，為國家發展，隱私等人權問題便在其次。