解讀陸經濟／陸經濟變局 科技意外參戰

剛過去的龍年，中國大陸經濟有驚無險卻大起大落，剛來到的小龍年，預定會是蜿蜒跌宕。這生死變局間，最新浮現的關鍵詞，居然不是眾所關注的貿易戰，而是意外現身的科技戰。

「觀今宜鑒古，無古不成今」，今年觀察大陸經濟，不用回看太遠，只需回看到2020年，這有2個理由，一是4年前襲擾全球的新冠肺炎，改寫出了今天的大陸經濟和社會；二是大陸經濟和社會發展，5年一變，根據的是一個五年規劃的藍本。今年是第十四個五年規劃完成之年，又是新的五年規劃籌畫之年，是以今年就成了3年堆積，2年圖變之年。

躺平、內捲 疫情改變青年

2019年爆疫，2020年武漢封城，到後來演變成全球疫症，形同封國，不堪回首。但當年上海封城成大陸經濟致命的一擊，3年疫情改變人們生活模式，更改變一代青年思維模式，所謂「躺平」、「內捲」、「擺爛」，對今天經濟和社會影響至深，過去2年當局竭力要走出疫情，但無形影響揮之不去。

再看所謂五年規劃。大陸官場說「規劃規劃，牆上掛掛」，那份輕慢之外，忽視了中共「規劃治國」傳統。中共建政後由蘇聯移植來五年計劃，由之組建計畫經濟；到改革之年要走市場經濟之路，將計畫變為規劃。而規劃的核心是所謂「發展戰略」，過去30多年，規劃出翻番戰略、三步走戰略、小康戰略，加上領導人換位後各種「政治思想」，再派生出各類政經政策，中國大陸的發展即循此軌道前行。

現行「十四五規劃」是2021年至2025年的國家經濟和社會發展規劃，五年規劃常伴隨著中期發展規劃，這回是「2035年遠景目標」。五年規劃加上十年遠景目標，在宣布已全面小康和全面脫貧，提出了一系列新理念、新動能、新方向等，後來又追加「新質生產力」。於是過去4年，疫情挫折加新目標重壓，出現經濟支柱房地產業崩解、地方靠債務度日，內部消費市場下塌，外部「小院高牆」圍困局面。

產能過剩與經濟通縮難題

中共當局一直否認出現2大問題，一是產能過剩，一是經濟通縮。但經濟問題嚴重，不能視而不見，於是有了去年9月之變，現在有人稱「924變局」，但準確地應稱「926變局」，因為那天中共中央政治局加開了經濟會議，拍板了刺激經濟的所謂「增量政策」。後來近3個月的經濟表現，證實以為地方「化債」，給股市和債市打強心針的辦法效果一般，其主要原因當然是沒有勇氣去面對產能過剩和通貨緊縮2大問題。

事實上，去年12月中旬的中央經濟工作會議，面對變局有再次政策性轉向，不過這次中共領導層的注意力放在「外部環境」陡變的應對上，主要是應對川普上台，可能再打中美貿易戰。在那次會議後的外交、金融、貿易等一番布局後，中共領導層表現出一縷輕鬆，因其在科技領域有全新的斬獲，認定找到了經濟新動能。

大陸一直有趣話，說一年變局，盡在春晚。春晚即中央電視台春節聯歡晚會，民間指其有預兆功能，如費翔唱「冬天裡的一把火」，當年大興安嶺就燒得一塌糊塗；還有說王菲每次上春晚唱歌，中國股市當年必升。但春晚其實已成政治儀式，整場節目安排全要配合當年政經基調，在中共中央宣傳部指點下「突出主題」。今年春晚王菲又唱歌了，但唱得有點悲苦，同時好多人在猜春晚發出的訊息，知情人說，就2個字叫「科技」。

北京有種說法，說春晚的機器人跳舞，與深度求索（DeepSeek）現身，一個攪動中國，一個驚動世界，據說都由國務院總理李強主導，整套劇本的高潮，本來是3月人大會議的政府工作報告，顯示中共領導層認定，已找到經濟新路徑。

但也有悲觀的看法，說通貨緊縮是經濟癌症，外部大勢之變將令中國產能過剩惡化，若今次深度求索故事沒能講好，可能如第一輪中美貿易戰提前阻斷強國之路，這回科技的「大院高牆」一旦築起，將是中國經濟和發展的又一次跌宕。