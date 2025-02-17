聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫領讀，帶讀者快速掌握全球局勢變化。

美中台關係／川普開啟多線貿易戰 北京邊打邊談長期抗戰

美國3月12日起將對所有進口鋼鐵與鋁材徵收25%關稅，紐約時報指出，儘管所有美國盟友都受鋼鋁關稅影響，但美國此舉實際是想打壓中國鋼鋁材經第三地流入美國。川普2月13日還宣布「對等關稅」計畫，即讓美國與貿易夥伴彼此徵收關稅稅率相等，大陸的國有企業補貼將是川普政府審查的重點之一。

川普在競選期間曾提及對中國的關稅可能會高至60%，經濟學家估計，美國每增20%關稅，中國GDP將減少0.7%；若達到60%，GDP恐將減少2.1%。中方可能會提早尋求談判。然而，川普的談判不會只聚焦關稅，還涉及烏克蘭戰爭與TikTok出售等議題，不像美國與加拿大或墨西哥之間的貿易談判那麼單純，中國得做好長期抗戰準備。

以哈戰爭／以哈停火協議脆弱 川普清空加薩加劇中東緊張

加薩停火協議於1月19日正式生效，為期6周，第一階段哈瑪斯同意釋放33名以色列人質，換取以色列釋放近2000名巴勒斯坦囚犯。雙方2月15日按計畫進行第6輪人員交換，迄今哈瑪斯共釋放19名人質。

目前來看，哈瑪斯不太可能釋放剩餘人質，因這是其最後談判籌碼。第一階段仍有部分人質未釋放，而第二階段幾乎只剩男性士兵，哈瑪斯更不會輕易讓步。停火協議若破裂，加上川普「清空加薩」威脅，中東局勢將更複雜。

國際焦點／美俄恐私下交易終結烏戰 歐盟角色恐被邊緣化

美國總統川普12日分別與俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基通話後，指示立即展開烏克蘭和平會談，並表示與普亭可能很快會在沙烏地阿拉伯會晤。烏克蘭在這場談判中幾乎沒有角色，其交換領土的訴求也遭到忽視。

歐洲國家也遭邊緣化，儘管歐洲7國聯合聲明要求參與未來談判，但川普並未理會；美方更表態不會派兵維和，重建烏克蘭責任也將落在歐洲肩上。（記者許珮絨整理）