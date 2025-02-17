陸逆襲AI戰局 力圖多方突圍

近年美國持續加大對大陸晶片出口管制，不斷祭出禁令，包括切斷大陸取得輝達的A100、H100等高性能GPU，以阻斷大陸人工智慧（AI）產業發展。隨著大陸AI新創公司DeepSeek（深度求索）橫空出世，其低成本AI算力風暴震撼美國科技業，讓輝達股價重摔，市值單日蒸發約6000億美元。DeepSeek帶出了世紀之問：美國晶片禁令，究竟能否擋得了大陸AI崛起？

美國總統川普重返白宮首周，大陸DeepSeek即拋出「歡迎禮」，1月發表的最新開源模型R1，業界稱效能可與OpenAI的ChatGPT o1模型媲美，且訓練成本大幅降低。近期有大陸自媒體稱，DeepSeek已成功適配並部署在華為昇騰（Ascend）NPU平台上，使用昇騰910B3晶片。雖未獲官方證實，但DeepSeek發展的消息已讓美國科技業感受到龐大壓力。

針對DeepSeek的暴紅，上海第一財經引述天津大學組織與策略管理系主任潘靜洲說，DeepSeek是美中科技競爭的典型縮影，凸顯美國對大陸AI技術發展的擔憂與遏制企圖。對大陸AI產業、美中科技競爭格局乃至全球科技發展態勢都產生巨大影響。同時也為全球AI技術發展提供新思路和方法。

華府智庫保衛民主基金會中國資深研究員辛格頓（Craig Singleton）分析，在DeepSeek熱潮背後，可見北京將AI視為其在當今創新軍備競賽中爭取主導地位的基石，目的不僅是為在AI領域取得優勢，更希望利用這一優勢，在高超音速、量子計算和自主系統等領域領先一步，重塑全球權力版圖。

北京如何應對美國更進一步的圍堵和管制？潘靜洲認為大陸可能採取多個策略突圍，包括：建構自主數據體系突破封鎖；拓展國際合作空間；完善法律法規；優化人才培育機制，以及保護AI戰略科學家等等。此外，大陸可能增加對AI基礎研究、基礎建設和關鍵技術研發的資金投入，設立專項基金，支持華為、寒武紀等企業加速存算一體、Chiplet等新技術路線的研發進程。同時推廣DeepSeek透過最佳化演算法和架構，降低對高階晶片依賴，並建構自主可控的工具鏈。