美欲保AI優勢 歐來勢洶洶

中國大陸新創公司深度求索（DeepSeek）近日推出R1模型，官方稱僅需OpenAI的ChatGPT o1約50分之1至20分之1的成本，效能卻相當，讓美國憂心人工智慧（AI）優勢流失。面對美中AI競賽白熱化，歐洲也在巴黎AI行動峰會承諾簡化規範，刺激創新以維繫AI競爭力。

參與巴黎AI行動峰會的美國副總統范斯說不願與「獨裁政權」合作，稱其會「滲透、進駐、接管基礎設施」，媒體認為意指北京。

DeepSeek的低成本震撼

R1利用「混合專家模型」（MoE）大幅降低對晶片依賴，並透過中間商與海外數據中心取得管制晶片，輔以堆疊訓練、強化學習使其自我進化與降低訓練成本。官方稱R1編寫程式等能力媲美o1正式版；但ChatGPT成本數十億美元，R1宣稱才560萬美元，且僅使用2000塊功能較低的輝達Ｈ800晶片，遠低於西方使用1.6萬塊晶片，打破AI「高成本、高耗能」的印象。

西方強調AI民主化，頂尖模型卻多為閉源，R1反而是開源模型。谷歌前執行長施密特警告，若不投資開源技術，西方大學恐無法負擔昂貴的封閉模型而讓北京成為開源領導者，並稱結合開源與封閉的模型將占據未來AI主導地位；OpenAI承認錯誤，表示將思考開源戰略。

大陸AI還受惠人才庫與法規寬鬆。2018年後，大陸新增2000多間AI系所，逾300間在頂尖大學，美智庫數據顯示全球頂尖AI研究人員近半曾在大陸受教育。大陸寬鬆管理有利創新，也讓川普撤銷拜登政府在2023年頒布的AI行政命令。歐洲去年高度重視智慧財產權、限制軍事用途及強調倫理，並通過首部AI法案，但這次AI峰會，也從監管變成鬆綁。

美國AI 僅領先3至6個月

白宮AI沙皇塞克斯表示，美國僅領先3至6個月，美國企業過去並未意識到與大陸企業的差距不大。在川普就職前夕，OpenAI公布「經濟藍圖」，強調外部投資與有助於AI發展的監管法規，有利美國在AI創新與生產上領先大陸，川普應制定有助於確保優勢的全國性規則。

「藍圖」呼籲政府加速投入AI基礎設施，如晶片製造、數據中心及升級能源網路，制定統一的國家法規，還強調人才養成的重要，讓AI的利益普及社會各階層，呼籲AI應符合美國民主價值。

「藍圖」警告，英國當年因過度監管，錯失汽車新興產業潛力讓美國崛起，美國應在安全與公平前提下，引導AI產業健全發展。

國際資金 恐增中共影響力

「藍圖」建議美國協助盟國推動技術創新，謹慎管控技術輸出，還說「全球基金約1750億美元準備投入AI。若美國未吸引這些資金，將流入中國支持的計畫，強化中國共產黨國際影響力」。

人類社會處於第四次工業革命的關鍵期，AI極具發展潛力，川普喊出美國優先，大陸追求民族復興，兩強角力將重塑全球政經未來。民主國家害怕北京推廣干涉言論自由模型，享受AI為經濟、國家安全帶來的回報，甚至重塑全球權力。

AI領先 已成為兵家必爭

AI更被北京視為縮短與美軍能力世代落差的機會，除應用於情監偵領域，也透過AI提升軍事決策精準度與效能，這讓前總統拜登在前年10月宣布國防部與情報機構加強運用AI以強化國安。

法國防長勒克努認為AI為軍事帶來3大革命：快速分析處理大量戰事資訊；無人機等自主智慧控制系統除蒐集、研判取得情報，更自主執行任務；協助決策、戰略規畫、目標識別、預判敵情、網路防禦等任務。AI領先已成為戰場勝利關鍵。

川普不僅將更嚴格限制大陸取得先進晶片，更宣布5000億美元的「星際之門」AI基礎設施計畫。塞克斯說擁有大量先進晶片仍是優勢，川普鬆綁拜登AI禁令、支持興建數據中心，讓業者更容易取得許可，確保電力供應也有利大規模計算能力。

馬克宏則趁著AI行動高峰會在巴黎登場，實現過去主張：自行研發歐洲平台，擺脫依賴美中創新。

法國AI計畫 多國企業集資

馬克宏更宣布「法版星際之門」，阿聯、加拿大等國企業將在未來數年投資1,090億歐元於法國AI計畫。他強調，將採取巴黎聖母院重建模式，刪除繁文縟節以利AI基礎設施建設；負責科技主權、安全的歐盟執行委員會副主席維爾庫南允諾，歐盟將簡化規範對企業更友善。

但在包括中國在內的60個國家簽署聲明中，仍強調AI發展應透明、安全及值得信賴，為人類與地球帶來永續發展。峰會成立「Current AI」非營利投資基金，5年內籌資25億歐元以推動「公共利益AI」，實現保障隱私、匿名性的醫療數據AI計畫，凸顯歐洲不願讓美中獨占AI鰲頭的意圖。

歐盟執委主席范德賴恩出席峰會時強調，歐洲未落後美中AI。她並提出投資2000億歐元於歐洲AI。

美國與英國都未簽署AI行動峰會最終聲明；出席峰會的美國副總統范斯說不願與「獨裁政權」合作，稱其會「滲透、進駐、接管基礎設施」，媒體認為意指北京。

美頂尖人才數 不如3年前

大國在AI上除經費角力，人才爭奪也是關鍵。在美工作的頂尖AI人才37%是美國人，38%來自大陸。紐約時報指出，美國聚集全球42%的頂尖人才，低於3年前的59%。拜登曾簽署「吸引並留住AI人才」的行政命令遭川普廢除，卻無補救措施。

比起北京砸鉅資於AI人才養成，吸引留學生返國，美中關係緊張、打擊大陸間諜活動及反移民恐成川普AI計畫的阿基里斯腱。