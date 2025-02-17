因應地緣政治 看懂台積電全球布局

全球均屏息靜觀川普2.0出招，全球晶圓代工龍頭台積電日前也破例將董事會拉到美國舉行。雖然台積電10日在美國召開董事會後未宣布任何赴美布局的新動作，但預料內部已針對川普2.0會如何出招，分別制定好幾套版本因應。加速2奈米以下先進製程赴美似乎是擋不住的趨勢，也是因應川普新政帶來的地緣政治新變化。

台積電董事名單 製表／財經中心 此舉也勢必讓積極扶植自主半導體產業的日本，加大招攬台積電在日本設先進製程12吋晶圓廠的拉力，台積電後續在美日的先進製程布局，影響全球半導體產業發展甚深，預料也將使全球半導體生產體系更破碎化。

對於美國總統川普傳出計畫對台灣晶片課徵100%關稅，外界預料台積電應會提高已宣布在美國亞利桑那州廠三座新晶圓廠布建產能，或啟動第四廠投資，取信川普政府台積電願意協助提升美國晶片自主製造比重，同時也為其提出的MAGA（Make America Great Again）政策做最佳的擁護。

台積電2020年因應地緣政治啟動海外布局，美國是手個宣布投資地點，廠址鄰近英特爾製造大本營亞利桑那州鳳凰城，後續更因應美國補助，將由斥資120億美元興建一廠的投資計畫，增至投資三座12吋晶圓廠，切入製程由原訂的5奈米直接拉到4奈米，後續第三廠更承諾導入2奈米製程以下，投資總額擴大至650億美元。

台積電董事長魏哲家去年第4季法說會時表示，亞利桑那州這三座晶圓廠，總投資金額超過650億美元，將創造約6000個直接的高科技、高薪工作機會。

其中第一座晶圓廠已在去年4月完工量產，並在去年12月交付給客戶第一批採4奈米製程量產的晶圓，這也是台積電因應美國生產成本增加，首度採取不同區域定價策略的訂單，而交付的客戶應就是台積電最大客戶蘋果用於筆電處理器。

由於台積電每個廠都有子母廠兩個衛星廠，等於給出可設立六個廠的投資彈性。台積電第一廠的第二期廠房，已完成主體工廠興建，將進入無塵室機電整合工程，原打算做為3奈米練兵，如今面對AI晶片需求，決定更動衝刺4奈米製程，客戶將涵蓋輝達、超微、高通及OpenAI等。

至於第二座旗艦型晶圓廠，原預計2028年開始生產，將採3奈米及最先進的2奈米製程技術；第三座晶圓廠預計2030年前投產，採2奈米或更先進製程技術。如今因應川普2.0，後續相關計畫恐會提前。

美國力推半導體在地製造，各國料將群起傚尤。已成功拉攏台積電在熊本設廠的日本政府，預料會編預算爭取台積電在日設3奈米廠。反觀台積電在德國的布局，料不會如美日般積極，但德勒斯登廠是台積電切入歐洲汽車供應鏈重要一環，對全球布局也算一大加分。