川普對等關稅 我方「夥伴倡議」怎接招

美國總統川普13日下令，要求研究對眾多貿易夥伴加徵「對等關稅」，川普並再次點名台灣搶走美國的晶片生意。眼見關稅戰兵臨城下，賴清德總統14日召開國安高層會議，會後表示政府會審慎應對，強化台美溝通，增進彼此理解，政府更將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

對於所謂「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」的意涵，業界解讀是未來台灣出售的晶片都得遵循美國訂出的規範，細節尚不清楚。

各界評斷川普執意的後果，恐會是美國晶片業一大災難，國內專家呼籲應將此議題升高為「國安議題」，跨部會擬妥因應對策，避免美國一連串威逼，動搖台積電根留台灣的心。

川普先前拿加拿大和墨西哥開刀，原本自2月起加徵25%關稅，在加墨兩國與美國達成協議後，皆暫緩實行一個月。加墨兩國雖未透露協議內容，但川普上任後大打關稅牌藉此達到政治目的，是與制定美國與其他國家貿易談判的主要手段。

川普的白宮團體當然也知道半導體產業鏈扮演的角色，及對台晶片課重稅後，美國是最大受害者。美國智庫分析將造成輸美晶片大漲高達59%；當地評論家甚至批評川普若對台積電加稅，不僅決策荒唐，且稍早宣布的星際之門計畫更將直接受害，因為未來採用的AI高階晶片，除了台積電之外根本找不到替代生產廠商。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀日前表示，川普的目的是希望台積電能承諾在美國多蓋晶圓廠，將更多晶片生產帶到美國。

一位半導體專家分析，這是產業界最不樂見，也最怕川普會做的事。美國半導體生態系不完整，台積電亞利桑那州第一廠從建廠到完工量產，時間是台灣2.5倍，成本更是台灣的好幾倍，台積電董事長魏哲家形容是「一把鼻涕、一把眼淚，受盡各種訓練」，若台積電被迫在美設研發中心或研發更先進的1.4或1奈米，等於把台灣最重要命脈抽去美國，也將讓台積電陷入更深泥淖。

這位專家疾呼政府成立跨部門專責遊說小組，以交換讓利力保台灣半導體命脈，而不是讓台積電自己面對。