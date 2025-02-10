俄烏戰3周年／烏拚和談籌碼 北韓參戰亂算盤

烏克蘭分別於2024年8月與2025年1月在俄國西部庫斯克州發動攻勢，烏克蘭總統澤倫斯基表示基輔並無意保留占領土地，僅做為和談時的籌碼，但北韓的參戰卻打亂基輔算盤。俄國則趁議和前夕持續擴張烏國東部戰果，以爭取更多談判籌碼，甚至布局戰後持續蠶食烏克蘭。

烏國進攻庫斯克意圖奪取領土作為和談籌碼，交換俄國占領的烏東領土；希望戳破莫斯科軍事強權的形象，為士氣衰頹的烏軍注入強心針，並讓對手將部隊調往本土，緩解烏東戰線壓力。

然而，俄軍仍持續在烏國東部推進，烏軍則因人員與裝備調往庫斯克，削弱其他戰線防衛能力，讓資源本已捉襟見肘的烏軍面臨更沉重壓力，而攻勢的停滯與傷亡人數增加，烏國輿論開始質疑相較於東部戰線潰防，冒險攻打庫斯克是否值得。

援助減少讓基輔陷入抉擇

在國際上，庫斯克攻勢固然有助於維繫西方盟友支持，卻也讓盟邦憂心基輔過度擴張與衝突升級，資源分配問題再次浮上檯面。由於烏國嚴重依賴西方軍援，援助減少恐讓基輔最後只能在戰敗與糟糕的議和間抉擇。

隨著北韓暴風軍團於2024年10月抵達俄國遠東地區，隨後開往俄國庫斯克州，再度打亂基輔算盤。雖然北韓軍隊訓練不足，不懂俄軍軍官的指揮，更缺乏現代戰爭經驗，容易成為烏克蘭無人機目標，戰術也偏向二戰時期。北韓約派出1.1萬人，根據南韓國情院1月中旬報告指出，約有300名士兵陣亡，2700人受傷。

但北韓的參戰確實成為烏克蘭在庫斯克後撤的原因之一。目前烏軍稱還占有數百平方公里的土地，俄國國防部則稱已奪回遭占領的63%領土。鑒於南韓合同參謀本部日前稱北韓準備增兵援俄，更難想像普亭會為庫斯克放棄烏東。

基輔1月5日再次發動攻勢，集中在庫斯克州蘇賈區。相較於前次攻勢，烏軍以長程飛彈打擊俄軍後勤體系，輔以精準打擊，盡可能減少直接衝撞俄軍陣地。俄軍補給線、彈藥庫與交通樞紐飽受長程打擊，難以增援。

庫斯克作為籌碼效果不大

但庫斯克經濟與戰略價值有限，作為和談籌碼的效果恐未如預期。相較於頓巴斯是工業心臟帶，蘊藏礦產，也是鋼鐵與製造業重鎮，佔領頓巴斯有利於戰後重建與長期經濟穩定；庫斯克只是農業重鎮與天然氣運輸樞紐，雖然有後勤重要性，但在斡旋領土爭議或議和的價值都不如頓巴斯。

拿下庫斯克不會改變權力平衡，俄國重點還是放在烏東地區，畢竟該地區可作為莫斯科與北約的緩衝區，加上克里姆林宮逐漸收復庫斯克，基輔很難讓普亭在談判桌上讓步。

在烏國東部戰線，俄國以開戰以來最快的速度推進，盡可能在議和前擴張戰果，累積談判籌碼。既然無法推翻基輔政權，阻止其加入北約成為普亭重要目標。烏克蘭國家戰略研究所研究員別列斯科夫稱，俄國攻勢「除創造新現實外，也有意在（烏克蘭）加入北約這類議題上擁有更多籌碼」。

俄奪取烏領土成既定事實

克里姆林宮的另一個目標為盡力奪取烏克蘭領土，形成既定事實降低歸還占領領土的可能性。目前俄軍據有約20%的烏國領土，烏克蘭只能消極阻止莫斯科進一步擴張，想要重奪包括克里米亞在內的失土恐有困難。

曾任烏克蘭國防部及對外情報局首長顧問的丹尼柳克警告，認為俄國有意談判的想法過於天真。「他們的政治目標是重塑甚至摧毀全球安全架構，利用談判削弱西方對烏克蘭支持，以持續對西方的聖戰。不可能回歸正常，西方不是勝就是敗」。