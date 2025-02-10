俄烏戰3周年／停戰在即？俄烏心結難解

俄烏戰爭情勢 製表／羅方妤、江昱蓁 圖／聯合報提供 美國總統川普競選時喊上任首日讓俄烏戰爭落幕，烏克蘭和平特使凱洛格日前認為需要100天，近日則傳出本周可能提出停戰計畫。停火關鍵有三：俄烏是否有意願，特別是俄國；在無法信賴俄國下，協議能否保證基輔未來安全；川普是否採取足夠行動迫使雙方達協議。

在這場戰爭中，俄國總統普亭希望建立親俄政權來取代親西方政府，或完成烏國的「非軍事化」與「去納粹化」；烏克蘭總統澤倫斯基則希望俄軍全面自烏國領土撤出，包括2022年以前已被莫斯科占領的克里米亞與烏東地區。

"澤倫斯基從初期堅稱俄應歸還所有占領領土，改為若「將現有控制的領土納入北約保護傘」，願結束戰爭的激烈階段，其餘領土透過外交取回。"

俄已占領烏國約20%領土

俄軍已占領烏國約20%的領土，以開戰來最快速度推進。即使烏克蘭發動庫斯克逆襲也未能減緩俄軍攻勢，反倒削弱烏軍防線，普亭也逐步收復庫斯克領土。戰場情勢變化、川普重返白宮，讓澤倫斯基從初期堅稱俄國應歸還所有占領領土，改為若「將現有控制的領土納入北約保護傘」，願結束戰爭的「激烈階段」，其餘領土則透過外交取回。

烏民調逾5成願領土讓步

民調支持和談。據蓋洛普2024年8月與10月民調，52%烏國受訪者願意在協議中做出領土讓步以結束戰爭，僅38%支持戰到獲勝為止。

克里姆林宮雖願與川普在不設前提下會談，但發言人培斯科夫曾提到在2022年伊斯坦堡協議的基礎上議和，包括烏克蘭不加入北約、保持中立、限制武裝部隊規模，給予烏東地區特殊地位，普亭也說烏軍應自烏東頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱州及赫松州完全撤軍。不過，俄國官員透露俄方可能同意前線衝突凍結，烏東具體畫分則可斡旋。

烏直言俄不急著上談判桌

烏克蘭總統府顧問波多利雅科直言，還未付出高昂代價的俄國不急著上談判桌；倫敦大學學院教授蓋雷歐蒂也說，俄國參加談判是不想被貼上「刻意杯葛」的標籤，但「普亭覺得贏了，為什麼要妥協」。智庫蘭德公司資深研究員查拉普卻認為武力推翻基輔政權甚難，俄國可能嘗試談判尋求突破點。

但基輔害怕領土讓步讓俄國重整部隊，也害怕不知道普亭哪天重啟戰爭；握有主動權的俄國發動混合戰，也侵蝕烏克蘭人心理防線。

烏克蘭更因俄方毀約黑歷史，難以信賴莫斯科的保證。烏克蘭議員鄂斯汀諾娃指出，1994年「布達佩斯備忘錄」與2014年、2015年的「明斯克協議」，最終都為俄國撕毀，「無法想像（烏克蘭）國會會支持協議」。

烏認加入北約是有效保證

加入北約被基輔視為有效保證，畢竟俄國將因重啟戰端而與美國作戰。從俄國未攻擊北約國家來看，普亭雖不尊重國際法，卻很重視北約憲章第5條的規定。這也是俄國絕不同意烏克蘭加入北約的原因之一。

雖然北約32成員國在2024年峰會一致認為烏克蘭的加入不可逆轉；但官員受訪時披露德、美反對，匈牙利和斯洛伐克因親俄也反對。川普日前表示理解俄國不願烏克蘭加入北約的立場，俄國外長拉夫羅夫稱其點出俄烏衝突根本原因，難想像俄方同意烏國加入北約。

對於澤倫斯基近日提到歐洲在烏克蘭部署20萬名維和部隊，歐洲也應將國防預算提高到GDP的5%，俄國外長拉夫羅夫早表態反對在烏國部署歐洲特遣部隊，而波蘭等東歐國家雖願將國防預算占比調整到5%，但德國總理蕭茲強調5%意味著柏林每年須額外舉債1,500億歐元，明顯不切實際。

以色列模式倚賴川普態度

歐盟憲章也規範各國有義務提供受「武裝侵略的被害者」援助，雖然烏克蘭已被批准為候選成員，但距離實際加入仍需要數年時間。

由波羅的海國家、波蘭提供聯合安全保障較可行，畢竟這些國家較西歐國家更直接面臨俄國威脅，也更支持烏克蘭；但不可迴避嚇阻失敗時，美國態度為何。澤倫斯基也曾提議過「以色列模式」，由美國提供武器、訓練、財政援助，讓烏克蘭成為美國在東歐的長期夥伴，但同樣倚賴川普態度。

拜登援烏計畫恐隨時喊卡

儘管美國前總統拜登卸任前批准價值5億美元的援助計畫，但武器交付耗時數個月，隨時可能遭川普喊卡，脅迫基輔吞下「糟糕」的和平協議。

川普曾表示若俄國不達成協議，「將給（烏克蘭）更多東西」，還揚言對俄國商品課徵高額關稅；但過去經驗顯示美國軍品庫存不足，導致武器交付緩慢，拜登時期祭出的制裁很完整，難想像還有殺手鐧可祭出。為避免情勢升級，川普也取消拜登放行烏克蘭使用長程武器攻擊俄境內據點。

唯有美歐聯手才可能和平

長期的戰事讓俄國招募面臨困難，普亭也不願因大規模動員付出嚴重政治代價，國際制裁更讓其難維持目前軍費水平，意味著時間不站在普亭這邊；但就像澤倫斯基所言，歐洲很難在缺乏美國參與下獨力支持烏克蘭，「唯有美歐聯手，才能阻止普亭」。