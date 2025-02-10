終結俄烏戰爭／若美國抽身 歐洲軍備難制衡普亭

俄烏戰爭邁入3周年，美國總統川普要求歐洲派遣軍隊至烏國監督停火，有意自衝突中脫身。但歐洲軍備產能不足，提升國防預算也困難重重，少了美國參與的和平協議，可能淪為休戰條約，歐洲恐無法迎來真正的和平。

川普：歐洲應監督俄烏停火

川普日前與法國總統馬克宏、烏克蘭總統澤倫斯基舉行三方會晤，明確表態不支持烏克蘭加入北約，強調監督俄烏停火是歐洲的責任，若雙方簽署協議，歐盟應派遣維和部隊監督停火。

華爾街日報披露，川普團隊已研擬方案，以烏克蘭至少20年不加入北約，換取美國持續提供大量武器，並成立非軍事區，未來維和部隊也不包括美軍，象徵著美國要自俄烏衝突中脫身。

澤倫斯基：需美歐聯手阻俄

然而，澤倫斯基日前出席歐盟理事會時，直言歐洲的保證對烏克蘭並不夠；歐洲很難在缺乏美國參與下獨立支持烏克蘭，「唯有美歐聯手，才能阻止（俄國總統）普亭並拯救烏克蘭」。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普的計畫有賴俄國尊重協議的程度，忽略了烏克蘭需要的武器遠超過北約所能提供的。

歐洲國防官員透露，北約國家正「積極討論」如何部署軍隊協助設立非軍事區。西方官員一再重申，莫斯科仍不願與北約發生全面衝突。或許部分北約軍隊駐留烏克蘭前線，能限制克里姆林宮逐步蠶食的念頭。

俄國外交部長拉夫羅夫去年接受塔新社訪問時曾說，「北約長期擴張是烏克蘭危機（爆發）的原因之一」。

北約內部 挺烏立場正瓦解

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯去年底和法、德、烏外長會談時強調，烏克蘭加入北約「不可逆轉」。

但北約內部對烏克蘭支持的聯合立場正瓦解。德國總統蕭茲2024年11月與普亭通話，遭澤倫斯基斥為「打開潘朵拉的盒子」，讓普亭營造未被孤立的形象。

北約東部最前線成員國則意識到，俄國在停火下更敢於威脅，他們強調莫斯科徹底失敗才是保證歐洲安全最佳途徑。

糟糕和平協議 釀更多戰爭

卡拉斯也認為，「普亭無視國際法，任何停火協議都可能會失敗」，糟糕的和平協議「只會導致更多的戰爭」。

俄國2014年入侵克里米亞，暗示俄國和平承諾充滿欺騙，僅名義上停火。曾監督停火的歐洲安全暨合作組織哈格說，「違反停火不可避免，問題在於協議中制裁與補救措施」，逍遙法外「等於公開邀請（違約），10年前的教訓迄今仍有效」。

提高國防預算 在德國卡關

此外，川普要求北約成員國將國防預算由國內生產毛額的2%提高為5%，歐洲承擔更多防禦責任。

但以德國為例，聯邦國防軍特別專款1,000億歐元將分5年撥付，每年平均200億歐元採購大型裝備，卻可能在2027年會出現數十億美元缺口。

要繼續維持2%目標，面臨犧牲社會福利與財政困難等問題。綠黨領導人、德國副總理哈柏克呼籲將國防預算增加到GDP占比的3.5%，蕭茲拒絕並稱「不說錢從哪來是一個草率的想法」。

普亭重演併吞克里米亞

迄今北約僅提供軍備而未派兵，俄國因涉入更深，普亭很難接受基輔僅些微讓步，甚至會追求更多成果。

普亭對停火協議的衝撞與持續蠶食領土將導致北約分裂，對於違約到甚麼地步該祭出全面報復也難以形成共識。

一旦北約對基輔一致的立場與支持鬆動，普亭就會重演併吞克里米亞，抓緊機會狠咬烏克蘭一口；而這一次，他在白宮擁有同情者。