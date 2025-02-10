終結俄烏戰爭／川普要大陸出手 恐牽動台灣

"美國總統川普想結束俄烏戰爭，可能要求中國大陸國家主席習近平施壓俄國停戰，中方若出手是否會在台灣問題上要求川普回報，引發猜測。"

美國總統川普想要結束俄烏戰爭，川普可能要求中國大陸國家主席習近平施壓俄國停戰，中方若出手是否會在台灣問題上要求川普回報，引發猜測。戰後經濟重建牽涉重大利益，烏克蘭恐淪為美中角力場，而美國已放話希望烏克蘭年底前大選，現任總統澤倫斯基能否連任也是問題。

重建成本高達4千億美元

俄烏戰爭迄今已3年，吸引西方投資儼然成為重建要務。據歐盟執委會2024年報告估計，未來10年，烏克蘭重建與復原成本為4,860億美元，高於2023年估計的4,110億美元；光2024年房屋、重要交通樞紐等重建就需150億美元。

關鍵礦物資源 烏有32種

曾任前總統拜登的副國務卿韋瑪投書外交政策，強調援助在於投資美國經濟與國家安全利益。烏國擁有龐大的經濟潛力；光戰略金屬礦產，在歐盟認定的34種關鍵礦物資源中，烏克蘭生產或蘊藏32種，包括鈦、銅、鉻鐵礦、石墨、鋰、鉬、稀土及鈾。

鈦廣泛用於航太、醫療、汽車及國防產業，鋰則用於生產電池，是電動車的關鍵零件，有助於美國推動綠色能源轉型與人工智慧革命，美共和黨鷹派參議員葛蘭姆2024年6月訪烏時坦言，「我不想交給普亭與中國分享」。

迄今美援多用於升級烏國黑海港口、鐵路線與邊境口岸，重建重大基礎建設，戰後就業培訓，韋瑪認為這為美國商品創造一個不斷擴大的市場，甚至能從供應鏈、貿易路線、商業實踐及創新人才等層面重塑烏克蘭的經濟未來，融入美國與歐盟市場，建立歐洲─大西洋的整合架構。

美國總統川普想結束俄烏戰爭，可能要求中國大陸國家主席習近平施壓俄國停戰。圖為俄羅斯總統普亭（左）與習近平（右）。（美聯社）

助美擺脫對陸能源倚賴

鑒於美中競爭已成未來主旋律，北京近日更宣布加強稀土出口管制，反制川普貿易戰，援烏有助美國擺脫對陸俄能源、關鍵原物料的倚賴，更有利華府與北京日益激烈的競爭。

美德州州立大學政治系副教授翁履中說，由於北京的一帶一路能提供更快、更多的資源，基輔重建需要北京；而烏國位於陸上絲綢之路必經要道，讓北京有維持與基輔關係的必要。

不過，法國際關係研究院亞洲中心主任尼可拉認為，北京在戰爭中對俄國的非官方支持讓其對基輔已不具吸引力。

北京暫時難與基輔恢復友情

關鍵在川普是否放棄抽身的立場。眼下基輔一時間難以恢復與北京友誼，有利美國排除大陸政經影響力。

大陸學者相藍欣認為，北京恐以協助俄烏停戰換取華府發表新聯合公報，希望美國說法由「不支持台獨」改為「反對台獨」，有記者1月30日在白宮直接就此詢問川普，川普表明他和習近平「從未討論過」此事。

不過，過去沒談過不表示未來不會談。路透去年引述美方官員報導，習近平2023年曾要求時任美國總統拜登改用「反對台獨」，但拜登拒絕改變說法。

烏大選最快等戰爭落幕

相較於重建工作已於戰時展開，烏國大選最快要到戰後才會舉行，畢竟目前無人能替代澤倫斯基。在俄國全面入侵後，澤倫斯基的支持率一度達到90%。

儘管澤倫斯基的民調持續下滑，仍有過半民眾支持澤倫斯基，軍隊支持率更達9成。據基輔國際社會學研究所（KIIS）2024年10月民調，52%烏克蘭人支持澤倫斯基，39%烏克蘭人不信任澤倫斯基，不信任比率接近2023年12月民調的2倍（22%）。

不過，在2024年2月民調中，僅15%支持現在就舉行大選，不支持原因之一是維繫戰時穩定。心理學家畢羅肯接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，選舉「耗費國家預算，錢該花在軍隊裝備上」；無人機駕駛瓦伊特可也說，「政權過渡期間的權力真空威脅軍隊管理與國家運作」。即使曾主張戰時也該舉行選舉的葛蘭姆，訪烏後也認為「有必要等戰況好轉再行選舉」。

何況目前無人能挑戰澤倫斯基；前武裝部隊總司令扎盧茲尼一度被視為潛在競爭對手，如今調任駐英大使的他並未表態參選。前顧問阿列斯托維奇雖有意角逐大位，卻未獲烏克蘭人重視。

能否政治轉型牽動烏未來

考量到戰爭爆發後烏國約有700萬人移居海外，烏國領土約20%遭占領，前線軍人又難以投票，貿然舉行選舉有合法性疑疑慮。

川普的烏克蘭暨俄羅斯問題特使凱洛格也呼籲，若未來幾個月內達成停火協議，美國希望烏國能在今年底前舉行大選，而澤倫斯基幕僚長葉爾馬克去年10月也表明戰爭結束「立即」舉行選舉，顯示澤倫斯基的未來留待戰後討論。

隨著選舉在戰後登場，危機落幕與持續下滑的支持率，加上俄國恐發動輿論攻勢，讓澤倫斯基為扎盧茲尼取代的可能性大增，而戰後烏克蘭能否加速政治轉型，有賴於誰是下任領導人，也受烏國未來經濟模式的影響。