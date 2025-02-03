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拆解馬斯克商業帝國…跨領域布局 自成強大生態系

聯合報／ 記者許珮絨／綜合報導

馬斯克事業版圖 製表／蔡佩蓉
馬斯克事業版圖 製表／蔡佩蓉
世界首富馬斯克的事業版圖橫跨太空運輸、電動車、太陽能AI和社群媒體，布局多元但環環相扣，形成技術與資源協同效應，建構出獨特的「Muskonomy」經濟生態圈。

2002年馬斯克創辦SpaceX，致力於降低太空運輸成本，為人類殖民火星奠定基礎。除了火箭製造，SpaceX還打造了衛星網路系統星鏈（Starlink），自2018年以來已發射超過6400顆衛星，且數量持續增加中。

從Powerwall到太陽能屋頂與儲能系統，特斯拉不只賣車，更引領全球清潔能源革命，2016年以26億美元（約台幣718億）收購SolarCity，實現從能源生產到儲存，再到能源消費的完整生態系，不僅提升效率、降低成本，也減少對化石燃料與電網的依賴。

「無聊公司」（The Boring Company）則進一步展現了特斯拉在智慧交通上的願景，2021年在美國拉斯維加斯開通特斯拉專屬隧道。摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）認為，隧道提供了一個高度可控的環境，成為特斯拉開發完全自動駕駛（L5級）車輛的理想場域，如果未來「無聊公司」的隧道足夠廣泛，可能會支撐特斯拉L5車輛的運營。

在馬斯克的整合策略下，低軌衛星通訊與下一代交通運輸之間的連結已變得更加緊密，部分特斯拉超級充電站已安裝Starlink接收器，未來特斯拉電動車也有望實現連接衛星網路的功能。

馬斯克一向以突破技術邊界為目標，AI則是實現雄心的重要途徑。他離開OpenAI後於2023年7月成立xAI，並和旗下X、特斯拉等公司密切合作，利用企業既有數據訓練及測試AI模型、加速自駕技術與人形機器人研發等，展現其多角化經營的資源優勢。

在AI賽道上，馬斯克還希望把人腦與電腦連結起來，Neuralink因此誕生。馬斯克曾提到，要防止AI叛變的辦法是人機共生，把機器融入人類，變成個人意志的延伸，Neuralink更長遠的目標是「實現人類與AI的共生關係」。

馬斯克的事業版圖不僅是創新的集合體，更是對人類未來的深刻介入，透過技術融合與突破，他正以自己的方式重塑全球產業格局，並重新定義科技、商業與人類未來的關係。

AI 太陽能 特斯拉

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