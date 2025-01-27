移民驅逐潮／打擊移民 富國經濟先內傷

移民在歐美等富裕國家愈來愈不受歡迎，但各國打擊移民也面臨兩難，無法迴避人口老化，產業需依賴移民勞動力和技術人才的現實，一旦大規模驅逐，可能引發生產放緩、物價和房價上漲等負面經濟效應。

"經濟學人報導，驅逐移民人口將為經濟帶來3個影響，都與移民帶來的勞動力有關，分別是生產放緩、進口增加，以及可能推高房價。"

美國總統川普上任前，其陣營便因技術移民議題鬧內訌，反移民情緒濃烈的傳統右翼支持者，槓上特斯拉執行長馬斯克等人的矽谷幫，背後凸顯人才需求與保護本地工作間的衝突。

經濟學家認為，全面驅離、禁止移入或無限制開放都不是好解方，各國應審慎盤點現況，規畫以工作為主的短期契約型勞動力流動政策，讓外來人口有序地進入國內，才是平衡之道。

3年1500萬人 現代最大移動

經濟學人2024年統計，過去3年有1500萬人移居富裕國家，是現代史上增幅最大的移民潮；隨人數遽增，美、英、澳等國都掀起反移民浪潮，英國爆發反移民抗議，澳洲人口研究所（TAPRI）調查3000位澳洲民眾顯示，74%民眾希望減少淨移民，澳洲政府從教育開始祭出更嚴格管制措施，試圖減少移民人數。

川普一上任就簽署行政命令，揚言將驅趕非法移民、限制合法移民數量，甚至取消出生公民權，但在高科技人才H-1B簽證引發爭論時，他卻一改第一任期時批評H-1B對美國人「糟糕、不公平」的言論，選擇支持該簽證。彭博社分析，川普表態似乎暗示移民政策具體細節仍有可塑性，可能受不同支持者言論影響。

勞力缺口 還是要仰賴移民

現實是，富裕國家現都面臨生育率下滑、勞動力不足、老年人口增加困境，移民是目前各國緩解人力缺口的重要管道。倫敦政經學院客座教授普利切特（Lant Pritchett）接受金融時報專訪時直言，老年人口快速成長、勞動力萎縮，將逐漸成為主導富裕國家經濟決策的重要因素。

經濟學人報導，驅逐移民人口將為經濟帶來3個影響，都與移民帶來的勞動力有關，分別是生產放緩、進口增加，以及可能推高房價。

經濟學人引述皮尤研究中心調查，2022年有約1100萬非法移民居住在美國，其中830萬是勞動力，專家估計現在的勞動力數字更高，約占美國全體勞動力6%，主要在建築工地、農場和餐廳工作，近半在加州、佛州及德州。

不只美國，自新冠疫情以來，英國醫療體系內的中國大陸員工數量也增加1倍，肯亞員工數量增加2倍。

驅逐代價 推升各產業通膨

勞動力短缺將導致生產放緩，部分產業將更依賴進口，尤其是目前難以用機器取代的產業，農業尤其脆弱，將承受更高的生產成本，貿易赤字更大；居住成本也可能因此升高，目前非法移民約占建築產業6分之1勞動力，勞動力減少將提高建築成本和影響房屋供給。

美國智庫彼得森國際經濟研究所研究員麥克賓（Warwick McKibbin）以模型推估，若川普驅逐750萬移民，勞動力下降將直接影響生產量，導致經濟活動和投資放緩，美國國內生產毛額（GDP）預期在3年內會累積下降12%，通膨則會增加7.4%，其中對農業、服務業、製造業等影響最大。

除勞力密集產業，引發馬斯克等矽谷幫與「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營間衝突的H-1B簽證，也是美國科技業現在高度仰賴的人才來源。馬斯克在X上發文直言：「優秀工程人才永遠短缺，這是矽谷發展的根本限制。」

專家分析，反移民政策短期內或有成效，例如房價和租金可能暫時下滑，長遠來看仍會對經濟帶來損害。

高盛集團研究顯示，澳洲若每年淨移民數量減少10萬人，租金會下降約1%，但長期下來，移民人數減少將推高其他生活需求的通膨，例如勞動力下降會推升飯店等服務業人力成本，進而導致物價上揚。

專家：移民有助產業創新

華爾街日報報導，美國國會預算辦公室去年7月公布移民對經濟和聯邦預算影響報告，移工收入、受教育程度現在雖普遍低於平均，但隨著時間推移，負面影響會慢慢消失，新移民將有助產業創新、提高生產力，預估2026年後，本地勞工的薪資成長速度會因移民提高整體生產力，而快於原本水準。

該報告也指出，由於移民多比美國國內人口更年輕，且都有工作和收入，合法者繳納的稅金將大於社會福利成本。預估移民將比他們獲得的政府福利，包括醫療保險、食品援助等，多繳納6110億美元的稅金。

普利切特認為，反移民浪潮除工作和薪資因素，更深層的原因是擔憂家園和文化遭衝擊。

他說，人們普遍認為自身傳統、文化遺產獨特且有價值，若為了滿足勞動力需求而失去對社會、文化、生活的控制權，甚至失去民族認同，各國人民都會想阻止移民。其中民眾會擔憂難以估算人數的非法移民，「需要的是秩序」。

開闢第三路徑 讓勞工流動

普利切特建議，若要在人口挑戰及國內政治緊張局勢間找平衡，各國在思考移民政策時，應跳脫成為公民和難民庇護這兩種主要移民思維，多開闢第三條路徑，也就是「契約性循環勞動力流動」，由富裕國家為所需勞動力進行技能培訓和管理，在工作期屆滿時讓勞工依合約返回原國家，形成合法的勞動力循環，降低非法可能性。

他指出，永久移民用於高階人才爭奪時，較能被移入國人民接受，但勞力工作如老年照護、清潔等，可思考契約模式，不只對富裕國家有利，對發展中國家也有誘因，在國外工作的收入可匯回國內，還能解決這些國家政權面臨的青年失業挑戰。