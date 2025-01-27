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國際周報

聯合報／ 副編輯郭崇倫、記者許珮絨整理

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫領讀，帶讀者快速掌握全球局勢變化。

美中台關係／川普TikTok和關稅掛勾 北京或考慮做出讓步

美國總統川普1月20日一上任就簽署超過70項行政命令，其中包括暫緩TikTok「不賣就禁」法令75天，讓中國母公司字節跳動能有更多時間找買家；不過川普也警告，他有權決定TikTok賣掉或關掉，若中國拒絕讓美國獲得TikTok的一半股份，將會再對中國加徵關稅。

中國大陸可能希望用它作為整個大交易中的一個籌碼，願意做出某些犧牲，例如同意以交叉持股或合資公司等方式讓TikTok續命。川普也亟欲解決TikTok問題，畢竟其在美用戶已超過1.7億，但他未必樂見由世界首富馬斯克或Meta執行長祖克柏等人收購，若科技巨頭間的權力平衡被打破，對川普來說非常不利。

川普上任／行政命令面臨法律挑戰 反移民行動恐淪虎頭蛇尾

除了從源頭阻擋移民進入美國，川普還準備強力驅逐在美國境內的無證移民，接下來會有許多人權團體提起訴訟，這場漫長的法律戰到2年後的期中選舉前，可能都不會有具體結果。這些行動能否施行是一回事，對川普而言，更重要的是姿態，一來向外宣告「美國不再歡迎任何非法移民」，讓美國民眾有安全感，二來凸顯自己的執行力，爭取更多選民支持。不過這些行政命令面臨不少法律爭議，最後可能虎頭蛇尾。

國際焦點／川普向普亭下最後通牒 端出經濟威脅仍難逼俄停戰

美國總統川普就職當日向俄國總統普亭喊話，呼籲盡快與烏克蘭達成協議結束戰爭，否則將面臨高額關稅和制裁。但美俄之間貿易往來已縮減，加上已實施眾多禁運和制裁，川普用加徵關稅這招難有成效，真正會對俄羅斯形成壓力的可能只有能源。川普曾考慮增產石油和天然氣以壓低價格，讓俄羅斯難從能源出口獲益，同時施壓伊朗，一石二鳥；但這卻將衝擊沙烏地阿拉伯及海灣國家等美國盟友的利益。

TikTok 川普 美國

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