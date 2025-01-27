移民驅逐潮／各國堵移民 局面漸失控

"川普上任後宣布美墨邊境進入緊急狀態，允許聯邦執法人員進入校園教會逮捕非法移民，取消「CBP One」計畫，還終止在美出生者取得公民權。"

移民在全球各地愈來愈不受歡迎。逾半美國民眾支持「將美國所有非法移民遣返回國」，澳洲雖還有10%的民眾支持開放移民，比率已較前幾年大幅下降，歐洲各地民粹政黨則希望仿效美國總統川普驅趕移民。

美墨邊境進入緊急狀態

川普上任後簽署行政命令，宣布美墨邊境進入緊急狀態，有意在邊境部署軍隊，鬆綁聯邦執法人員不得在敏感場所執行移民法規的限制，還宣布終止憲法第14修正案在美出生即取得公民權。

川普也取消前任總統拜登的「CBP One」計畫，計畫允許移民透過應用程式預約合法入境口岸進入美國。

緊急狀態讓川普能繞過國會為邊境築牆等工作動用聯邦預算，並擴大川普行政權力，藉由豁免對總統的部分限制讓其能快速應對危機。

儘管參眾兩院能以總統行為不負責或威脅已結束，通過聯合決議案結束緊急狀態；但共和黨控制參眾兩院，國會不太可能阻止川普，川普還能用否決權駁回決議。

川普命令將邊界視為戰役

川普簽署的命令則賦予軍隊移民執法的角色，並要求國防部研擬計畫「擊退各種形式的入侵，維護美國主權、領土完整及安全」；該命令恐違反「民兵團法」禁止聯邦軍隊參與國內執法。

紐約大學布瑞南司法中心國安專家高坦認為，川普命令等於將邊界視為全面軍事戰役而非執法，為美軍境外執行反毒戰爭鋪路。

終止出生公民權挑戰認同

川普終止出生公民權，美智庫尼斯卡寧中心移民政策分析員蓋拉認為恐對國家認同造成挑戰。「這（出生公民權）讓生於斯的人產生歸屬感，促進社會融合」。考量到出生率持續下降，取消出生公民權讓美國人口優勢消失，發生衝突時可能沒有足夠年輕人參軍。

美國22個州提出違憲訴訟

已有22個州以違反憲法第14修正案提訴訟，美國聯邦法官考夫諾爾率先針對其中一項由4州合力提起的訴訟，發布為期14天的限制令，暫時阻止行政命令實施，但後續訴訟程序仍漫長，自由派缺少資金長期抗戰，該案件可能由最高法院裁定，最高法院保守派與自由派法官比例為6比3，不利自由派。

愈來愈多國家不歡迎移民。英國上屆保守黨政府緊縮移民政策，減少國際勞工、醫護及學生進入英國，加上與盧安達簽署庇護計畫，將非法進入英國的庇護者送往盧安達。迄2024年8月，英國強制遣返人數增加48%，該年上半年簽證發放也較去年同期減少27%，預估該年淨遷移率將較前一年更低。

澳洲緊縮簽證要移民減半

澳洲也於2023年底宣布緊縮國際學生與低技術勞工簽證申請，試圖在未來2年內將國內移民入境人數由51萬人減少至25萬人左右。

加拿大則計畫減少國際勞工與學生人數，並於2024年10月宣布隔年的永久居留權人數將由過去50萬人減至39.5萬人，減少約21%，2027年再減少至36.5萬人。

義大利總理梅洛尼則採取措施，延長非法移民的居留時限至18個月，並下令建造新收容所，與阿爾巴尼亞協議收容非法移民，義國則於5年內共支付6.7億歐元。

發達國家反移民情緒增

發達國家不願接受移民，不僅是白人至上主義作祟，還與居民憂心移民潮失控導致失業率激增，居住成本提高與交通惡化，醫療與社會服務難以獲得等因素有關。

加拿大失業率約6.5%，青年人口達14%。加拿大依賴移民填補勞力缺口，但民眾將失業歸咎於移民之上。

多倫多大學政治學系教授唐諾利指出，民眾視移民數量激增為政府誤判、制度喪失完整性的結果。加國2016年取消墨西哥旅遊簽證要求，庇護申請數激增，國際學生利用臨時簽證申請永久庇護，「民眾認為政府失去對移民潮的控制」。住房短缺，租金與房價上漲，醫療與公共服務匱乏，導致反移民情緒上升。