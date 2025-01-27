移民驅逐潮／疫情掀中美偷渡「走線」潮

新冠疫情爆發後，中國大陸人民成為自南美洲往北偷渡前往美國尋求庇護的新群體，儘管路途危險，仍有大批中國人願意橫跨大半個地球，從南美洲開始穿越多國，跋涉4、5千公里，最後翻越美墨邊境，一路逃向美國。然而，中國人的偷渡之路正變得更為艱辛，尤以誓言加強驅逐非法移民的川普就任美國總統影響最巨。

中國社群多以「走線」稱呼這段危險的偷渡路線。一般會從南美洲唯二對中國免簽的厄瓜多首都基多開始，轉搭長途巴士到哥倫比亞與巴拿馬邊境城市內科克利，再搭乘1小時的快艇前往彼岸的達連隘口，接著便要徒步穿越這座巨大的原始雨林，依不同路線約耗時2至5天，且過程危機四伏。

雨林裡瀰漫著潮濕與腐臭味，多變的天氣與不潔的水質能讓人發高燒或腹瀉，地形起伏且溼滑，一不注意便會摔倒擦傷。在自由亞洲電台旗下「歪腦」拍攝的紀錄片中，走線客1天內便碰上3具屍體。過了雨林，他們還得不斷換乘大小巴或私人轎車，再越過幾個中美國家邊界，過程中還會碰上黑幫搶劫或黑警索賄，最終才能抵達美墨邊境，伺機入境美國尋求庇護。

多數中國人花上數千美元冒險走線，為得是尋求更好的經濟前景和更自由的社會。中國疫後失業率高漲、房地產業爆雷、地方政府債台高築，許多人擔心經濟持續惡化會使他們陷入貧困。此外，疫情期間實施3年的封控措施無視民眾權益，極權控制無所遁形，觸發群眾外逃自救。有中國偷渡客直言，是疫情3年造就了大批中國難民。

BBC中文網報導，來自武漢的楊鑫說，自己曾因記錄疫情時期的武漢遭到警方拘留，這促使他的離開，「我想去一個可以說任何話的地方」。也有一名父親觀察到中共對意識形態的洗腦已深入幼兒園，決定帶著一家四口包含6個月大的嬰兒逃往美國，「我不想要下一代跟我一樣沒有選擇」。

然而，中國人的外逃正面臨更多阻礙。網傳大陸最高檢下發文件，認為走線問題損害國家形象，要強化邊境管控，嚴審出境事由，也傳出有華人因擔憂影響合法移民權利，主動檢舉在美非法滯留的中國移民。

2024年6月起，拜登政府透過新庇護禁令限制美墨邊境非法移民大量湧入，並時隔5年大規模遣返中國非法移民，截至2024年底已執行4次任務，遣返超過350人，並與墨西哥合作，在墨國境內增設檢查站攔截走線客。幾乎同一時間，走線的熱門中繼站厄瓜多也宣布暫停中國公民免簽入境。

厄瓜多的限縮未真正阻絕中國走線客，他們另闢蹊徑，改從距離美國更遠，但仍開放中國公民落地簽的玻利維亞入境，往北穿越秘魯抵達厄瓜多，路程增加幾乎一倍；或研究從古巴經海路抵佛州，或者花費至少2萬美元從日本入境墨西哥。

2023年是「走線潮」的高峰，超過3.7萬名中國公民在美墨邊境被捕，是2年前的50倍。2024年隨著美國與南美洲聯合防堵非法移民，12月美墨邊境逮捕總人數以拜登任期最低水準作收。