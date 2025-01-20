聽新聞
0:00 / 0:00

北極主權爭議／格陵蘭：不當美國人 但可以談合作

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

格陵蘭是通往北極的門戶，自1940年以來，五角大廈持續關注該地。美國候任總統川普日前表示，擁有並控制格陵蘭對美國國家安全至關重要，不排除動用武力取得該島控制權，但格陵蘭堅持「買我們免談，但可以談合作」的態度，格陵蘭總理艾格德近日更表示，格陵蘭人不想成為美國人，願與美國就國防、貿易、自然資源開採展開合作。

艾格德13日在記者會上表示，尋求和川普合作，並對採礦一事抱持開放立場，未來也會與美國展開貿易。

至於是否擴大美國在格陵蘭島上的軍力，艾格德強調「包括土地使用的相關問題，應由格陵蘭自行決定應達成怎樣的協議」。

艾格德召集各政黨在首府努克共商如何回應美國，「格陵蘭首次受到如此高度矚目，我們要保持冷靜，善用機會並團結一心」。先前他表示雖未接觸川普，但已準備好對談，「我們希望獨立，每個人都該尊重」。

格陵蘭隸屬丹麥已有600年，目前島上居民已獲得內政自治權，在艾格德領導下，最終目標為脫離丹麥獨立。丹麥外長拉斯穆森表示，如果格陵蘭獨立，「不太可能成為美國的一個州」。

拉斯穆森認為，俄國與中國大陸在北極的活動增加，美國提高對該區域的關注實屬合理，「我不認為我們陷入外交危機，我們願與美國對話，討論如何展開比現在更密切的合作，實現美國目標」。

為避免與川普公開齟齬，丹麥已要求川普團隊就近日一系列格陵蘭的言論提出具體說明，總理佛瑞德里克森也和艾格德商討，並要求與川普會面，丹麥國防部長波爾森也坦言多年來忽視當地防衛工作，現正努力解決。

紐約時報引述專家看法，認為川普言論最危險之處為刺激其他競爭對手採取同樣行動。挪威所屬的斯瓦巴群島位於北極圈內，為俄國北方艦隊通往大西洋必經之路，挪威憂心該島遭強權覬覦。大國競逐北極已然揭幕。

丹麥 川普 美國

延伸閱讀

可能暫緩？Tiktok禁令生效前停止在美服務 川普19日喊「拯救Tiktok！」

川普2.0戰略藍圖 台積電會被整碗捧走？專家：「去中國化」產業鏈

找川普「10人黑名單」建台美關係？徐巧芯驚呼：賴總統還見了3位

對台日遞橄欖枝？習近平動作頻頻釋1訊息 川普反應牽動兩岸

相關新聞

北極主權爭議／中俄冰上絲路 搶先插旗北極

川普就任美國總統前夕已頻頻放話，公開爭奪巴拿馬運河、格陵蘭島、乃至於加拿大，這些地點不少都毗鄰北極地區，極具戰略價值，被...

格陵蘭爭奪戰／北極航道 川普掀大國角力

格陵蘭地理位置與北極圈所有航道都有關聯，控制此地不但確保航道使用權，更有利於北極圈的權力投射與監控敵國行動。

國際周報

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫領讀，帶讀者快速掌握全球局勢變化。

北極主權爭議／五角大廈北極戰略 劍指中俄利益

隨著北冰洋因全球暖化而融冰並開通北極航道，讓俄國與中國大陸積極經營北極，也改變地緣政治角力的方向。川普近日稱美國必須占有...

北極主權爭議／格陵蘭：不當美國人 但可以談合作

格陵蘭是通往北極的門戶，自1940年以來，五角大廈持續關注該地。美國候任總統川普日前表示，擁有並控制格陵蘭對美國國家安全...

解析川普人事布局／5名億萬富豪、8名金主 名單前所未見

攤開美國總統當選人川普新政府的要職名單，有些共通特徵是過去政府前所未見。川普2.0重用至少5名億萬富豪，包括將執掌政府效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。