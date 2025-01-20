北極主權爭議／格陵蘭：不當美國人 但可以談合作

格陵蘭是通往北極的門戶，自1940年以來，五角大廈持續關注該地。美國候任總統川普日前表示，擁有並控制格陵蘭對美國國家安全至關重要，不排除動用武力取得該島控制權，但格陵蘭堅持「買我們免談，但可以談合作」的態度，格陵蘭總理艾格德近日更表示，格陵蘭人不想成為美國人，願與美國就國防、貿易、自然資源開採展開合作。

艾格德13日在記者會上表示，尋求和川普合作，並對採礦一事抱持開放立場，未來也會與美國展開貿易。

至於是否擴大美國在格陵蘭島上的軍力，艾格德強調「包括土地使用的相關問題，應由格陵蘭自行決定應達成怎樣的協議」。

艾格德召集各政黨在首府努克共商如何回應美國，「格陵蘭首次受到如此高度矚目，我們要保持冷靜，善用機會並團結一心」。先前他表示雖未接觸川普，但已準備好對談，「我們希望獨立，每個人都該尊重」。

格陵蘭隸屬丹麥已有600年，目前島上居民已獲得內政自治權，在艾格德領導下，最終目標為脫離丹麥獨立。丹麥外長拉斯穆森表示，如果格陵蘭獨立，「不太可能成為美國的一個州」。

拉斯穆森認為，俄國與中國大陸在北極的活動增加，美國提高對該區域的關注實屬合理，「我不認為我們陷入外交危機，我們願與美國對話，討論如何展開比現在更密切的合作，實現美國目標」。

為避免與川普公開齟齬，丹麥已要求川普團隊就近日一系列格陵蘭的言論提出具體說明，總理佛瑞德里克森也和艾格德商討，並要求與川普會面，丹麥國防部長波爾森也坦言多年來忽視當地防衛工作，現正努力解決。

紐約時報引述專家看法，認為川普言論最危險之處為刺激其他競爭對手採取同樣行動。挪威所屬的斯瓦巴群島位於北極圈內，為俄國北方艦隊通往大西洋必經之路，挪威憂心該島遭強權覬覦。大國競逐北極已然揭幕。