北極主權爭議／五角大廈北極戰略 劍指中俄利益

隨著北冰洋因全球暖化而融冰並開通北極航道，讓俄國與中國大陸積極經營北極，也改變地緣政治角力的方向。川普近日稱美國必須占有格陵蘭，不僅凸顯格陵蘭的戰略地位與豐富礦藏，也讓川普第二任任期在格陵蘭的行動，以及和中俄在北極圈的角力，成為關注焦點。

川普稱不排除以武力與經濟脅迫來控制格陵蘭，讓這塊全球最大的島嶼超越烏克蘭與中東，成為川普第二任軍事與外交重點。

冷戰時期，美軍在當地駐紮逾1萬人，設有圖勒空軍基地，現改名為皮圖菲克太空基地。冷戰落幕，美國仍有200名官兵在此負責飛彈預警；控制格陵蘭與北極圈有利於投射國力、監控敵國行動，還能確保航道使用權，無怪川普喊出「出於國安目的，我們需要格陵蘭」。

俄國近年在北極區的軍事駐留成長，入侵烏克蘭後，莫斯科重啟前蘇聯多個軍事基地，讓西方國家緊張。

加拿大外長趙美蘭稱，「防止（北極地區）衝突的護欄正承受愈來愈大的壓力，北極已非低度緊張地區」，這歸咎於俄國的野心與日益加劇的地緣政治競爭。

大陸也有意加重區域的角色，2018年更自稱擁有既得利益的「近北極國家」。一帶一路的「冰上絲路」能讓船艦省去蘇伊士運河與麻六甲海峽的旅程，大幅縮短航行距離；北京也有意探索格陵蘭天然資源，讓五角大廈2018年阻止陸資投資島上的3座機場。

根據丹麥國防部情報局2024年度報告，俄國向來不願非北極國家插手北極事務，但遲遲未能結束的俄烏戰爭讓莫斯科仰賴北京，莫斯科必須迎合大陸的利益。

2024年10月，俄國與大陸海警船聯合駛入北極海，為北京第二海軍首度進入北極海。美智庫卡內基國際和平基金會資深研究員孔適海指出，此舉符合北京追求「北極強國」的雄心。儘管大陸海警短期內不太可能定期部署北極，卻是推動更廣泛的行動、獲得更多權利與資源的開始。

川普稱，格陵蘭附近海域「到處都有中國船隻，有俄國船隻，我們不會讓這種情事發生」。根據國際法，軍用與民用船隻享航行自由，在領海則有行動限制。

鑒於北京與莫斯科不斷加強北極軍事與經濟合作，為維護美國利益，改善與北極盟友、夥伴的作業互通能力，五角大廈於2024年7月公布「北極戰略」，與盟友、夥伴合作，維持北極穩定。

五角大廈迄今仍未有重大兵力態勢調整；但隨著北冰洋融化，新商業航線開闢並縮短遠東與北歐的航行距離，也讓2013年到2023年間，北極航運量增加37%，前述情勢恐面臨改變。

五角大廈正加強在格陵蘭的態勢。2022年，美空軍簽署近40億美元協議，確保格陵蘭皮圖菲克基地持續營運；再部署4架F-35於該基地，展現惡劣地形作戰能力。

「北極戰略」指出，五角大廈將強化聯合部隊在北極相關能力，包括持續投資感測器、情報及資訊分享能力，提升北極作戰環境的理解與風險管理，也會審核現有裝備與基礎設施，研擬維持監控與回應威脅的選項。