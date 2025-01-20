北極主權爭議／中俄冰上絲路 搶先插旗北極

川普就任美國總統前夕已頻頻放話，公開爭奪巴拿馬運河、格陵蘭島、乃至於加拿大，這些地點不少都毗鄰北極地區，極具戰略價值，被認為是劍指中俄在該地區的合作。事實上，中國大陸和俄羅斯已於去年底正式啟動官方機制，推動北極航道合作開發，去年該航道運輸貨物，達到3800萬噸的新高。

初期合建能源設施

北京當局自稱為「北極事務的重要利益攸關方」，並與俄國進行「冰上絲綢之路」的合作，起初中俄雙方主要在北極合建大型能源設施，例如亞馬爾液化天然氣項目、北極液化天然氣兩項目等，還涉及一些沿線港口建造，但在航運上的官方合作推進較緩慢。直到去年11月，北京才與俄國在聖彼得堡召開「中俄北極航道合作分委會」首次會議。

大陸交通部長劉偉表示願同俄方「攜手保障北極航行安全，推動極地船舶建造取得新進展」。會議通過「北極航道分委會條例」，並確定共識及2025年重點工作。

在全球暖化、北極通航價值日益顯現之際，中國大陸與俄國已形成制度化合作機制。俄羅斯衛星通訊社指出，去年「北方海路」貨運量達到創紀錄的3800萬噸，這條航線亦稱「東北航道」，去年經此輸往中國大陸的俄國石油，較前年成長了3分之1。

全年通航時間4個月

目前中國大陸已和俄國開通「中俄集裝箱班輪北極航線」、「北極快線一號物流線路」等，每年航期約為7月到10月底。

新華社曾指出，從江蘇連雲港到丹麥，走東北航道需時25天，可以節省12天、320噸燃油。

從已知訊息，中俄合作開發北極航道目前仍聚焦商業範疇，雙方也各自有與其他國家的合作計畫，例如俄羅斯正邀請越南、日本加入航道開發；與印度研究合造冰船。

中國大陸也與芬蘭、冰島設站進行北極科考研究。俄羅斯駐挪威大使科爾丘諾夫近日並強調，俄中在北極的合作不針對第三國，也不涉及軍事領域。

由於北極航道自然環境複雜、通航限制多，復以周邊的俄國、加拿大各自認定航線屬於「內水」，各方爭議幾乎未曾停歇，根據西北政法大學教授王澤林、遼寧大學教授謝春光等大陸學者研究，諸如國際海事組織、北極理事會都無權介入航道爭端。換言之，各方在北極活動，比拚的關鍵實為航行與後勤能力。

受惠於中華民國政府在1925年加入「斯匹次卑爾根群島條約」，取得挪屬北極地區科考權，大陸官方廿餘年來積極使用這項權利，除在當地建立「黃河站」，也研發極地環境船舶。

2018年1月26日，大陸國務院發布「中國的北極政策」白皮書就提到，北極問題已超出北極國家間問題和區域問題的範疇，涉及北極域外國家的利益和國際社會的整體利益，攸關人類生存與發展的共同命運，具有全球意義和國際影響；而有關北極的事務是由「聯合國憲章」、「聯合國海洋法公約」、「斯匹次卑爾根群島條約」等國際條約和一般國際法予以規範的。

中國大陸現有四艘科學考察破冰船，且早有傳聞將建造「核動力」破冰船。

中國船舶集團公司第七○八研究所首席專家吳剛去年底接受中新社訪問時透露，未來有望攻克「重型破冰船」技術，屆時將可全年在北極考察，到達從未抵達的區域。