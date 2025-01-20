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美中台關係／拜登卸任前 AI三級管制引發西歐及科技巨頭反彈

美國總統拜登卸任前再出晶片管制重拳，「人工智慧擴散臨時最終規則」針對用於資料中心處理AI計算的先進圖形處理器（GPU），除劍指中國大陸等競爭對手，還限制約120國晶片運算能力輸出。

對於新規的第一重反對來自西歐，雖然多數國家被列為第1級，但歐盟認為美國的管制打擊了歐洲雲端運算競爭力。第二重則來自美國科技巨頭，其中GPU龍頭輝達擔憂新禁令恐衝擊一半以上市場，罕見對拜登政府表達不滿。川普對中國AI晶片的管制是對抗戰略的一部分，是否會在科技巨頭壓力下放寬管制仍有待觀察。

亞太局勢／中日傳將高層互訪 川普印太政策考驗美日信任

中國大陸與日本雙邊關係持續升溫。多名消息人士指出，王毅有意於3月訪問日本。相較下，日本與美國互動似有冷卻。川普勝選後，石破茂希望到海湖莊園與其會晤，但至今仍無聲無息。

美國國家安全顧問蘇利文警告，美國在印太政策上若無法維持連貫性，可能會讓一些印太國家對美國的可靠性產生質疑，即便是美國在亞洲地區的長期盟友也可能動搖。

國際焦點／拜登外交無功也無過 最大成就是團結抗中聯盟

美國總統拜登卸任倒數，作為封關之作，終於在15日促成以色列和哈瑪斯停火協議，成為他卸任前最光彩的政績。至於拜登最自豪的外交成就，則是推動對中國的競爭政策及重建印太聯盟，讓美國處於更有利的戰略地位。整體而言，拜登外交是瑕不掩瑜的，雖沒有大功，但也沒有大過，維持盟邦對美國的向心力，在川普將上台之際，尤其難能可貴。