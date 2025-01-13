解析川普人事布局／5名億萬富豪、8名金主 名單前所未見

攤開美國總統當選人川普新政府的要職名單，有些共通特徵是過去政府前所未見。川普2.0重用至少5名億萬富豪，包括將執掌政府效率部的馬斯克。至少8人是川普競選活動主要金主，例如財政部長人選貝森特。至少11人擔任或曾任福斯新聞的主持人或評論員，像是準防長赫塞斯。

除了貝森特，商務部長人選盧特尼克也是富豪，令人質疑新政府是否將信守振興勞工階級承諾。貝森特是避險基金經理人，盧特尼克是華爾街高階主管。將和馬斯克共掌政府效率部的企業家拉馬斯瓦米，也是巨富。

馬斯克也是川普競選活動主要金主，挹注至少7500萬美元給一個新的親川普超級政治行動委員會。貝森特、盧特尼克、能源部長人選萊特和教育部長人選麥克曼，也都是川普重要捐款人；根據聯邦文件，這4人在2024年選戰期間，對川普贊助達35萬至2000萬美元。

2024年春季川普在紐約曼哈頓的刑案審判，也成為川普盟友各表忠心的秀場，至少13名要職人選曾在審判現身。司法部副部長人選白朗奇正是川普辯護律師之一，準副總統范斯、準內政部長柏根等人則曾到場旁聽。

新政府人事也有至少17人和「2025年計畫」或美國優先政策研究所（AFPI）有關。2025年計畫是親川普智庫傳統基金會的廣泛倡議，涵蓋保守派新政府施政藍圖。川普當選後至少延攬7名相關人士。AFPI是親川普智庫，據了解已草擬近300份行政命令供川普簽署。

川普從福斯新聞節目主持人和來賓選了不少重臣。赫塞斯曾任「福斯與朋友們」主持人，駐以色列大使人選哈克比曾在福斯主持節目7年，運輸部長人選達菲曾在福斯財經新聞網主持節目。