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解析川普人事布局／關稅當武器 將反挫美經濟

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

美國候任總統川普提名基金經紀人貝森特出任財長，金融服務公司執行長盧特尼克接掌商務部，曾任貿易代表賴海哲幕僚長的葛里爾接任貿易代表，曾任財政部經濟政策資深顧問的米倫擔任白宮經濟顧問委員會主席，凸顯川普有意透過關稅重組全球貿易體系，限制中國大陸人工智慧（AI）發展，卻可能為國內經濟成長帶來負面影響。

為因應不斷增加的美國國債，貝森特提出333計畫，將經濟成長提高至3%，預算赤字減少至國內生產毛額的3%，美國能源產量每日增產300萬桶。

不過，川普威脅要推翻現任總統拜登包含「降低通膨法」在內的部分事項，抨擊拜登政府對晶片產業的補貼，恐減緩經濟成長。曾擔任歐巴馬總統經濟顧問委員會主席的佛曼也警告，「移民是迄今為止影響經濟成長最大的槓桿」，川普大規模驅逐非法移民將減少勞動力構成經濟壓力。

此外，國家債務成長的最大來源是社會安全與醫療保險成本的上升；但川普已表態不會批准削減社會安全計畫，更加劇計畫難度。

如川普持續對其他國家課徵高額關稅，勢必讓各國對美國產品課徵報復性關稅，為美國出口帶來壓力，導致通膨復燃，讓經濟成長面臨阻力。不過，貝森特強調關稅是有用的談判工具，旨在迫使他國讓步，也會建議總統漸近、分層的實施關稅。

盧特尼克將在川普關稅戰中發揮關鍵角色。近年來，商務部與貿易相關的業務愈來愈重要，包括對美國敏感科技出口管制，調查反傾銷與反補貼，美方往往祭出懲罰性關稅保護國內產業。

路透引述貿易專家看法，川普援引商務部對「232條款」國家安全貿易法的管轄權，形成2018年對鋼鐵與鋁課徵關稅的請求權基礎，這次恐再次援引該法條對進口商品課徵關稅。

盧特尼克雖不常談到大陸，卻是關稅的死忠支持者，特別是對陸關稅。英國衛報分析認為其之所以屏雀中選，是因為其忠誠度能確保落實川普經濟議程。路透則認為，下任商務部長將執行一系列旨在阻礙大陸AI發展的法規，使華為、中芯等企業在關鍵技術持續落後美國。

葛里爾對大陸的看法與川普、賴海哲一致，主張採取強有力的行動，以對抗由國家主導的全球工業，保護美國就業與產業。去年5月出席「美中經濟暨安全檢討委員會」時，他主張「增加關稅的使用」以平衡美中間的貿易競爭環境，並加強出口管制以保護美國敏感科技。

葛里爾肯定拜登大幅提高大陸進口關稅以保護電動車、電池及半導體等戰略產業，卻也強調需更強有力作為。他說，「我不僅嚴重關切中國主宰全球市場、最重要的科技及先進產品，還關切中國政府利用貿易投資支持國有企業、軍隊，以及其似乎為和美國及其他國家發生衝突而預做準備的經濟」。

準經濟顧問米倫也強烈支持川普提高對陸、加國、歐盟關稅威脅。據其近日受訪時言論，「川普在選舉中決定性的勝利，賦予其強有力的授權實現說過要做的事情」，而關稅作為談判武器目的為「重組全球貿易體系，使其對美國人更公平」。

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