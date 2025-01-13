解析川普人事布局／用人走偏鋒 美面臨多重難關

"卡瑪克說，柯林頓時期削減預算須靠數百名經驗豐富的公務員協助，馬斯克是傲慢的億萬富翁，恐不願依靠公務員導致官僚消極應對而飲恨。"

美國總統當選人川普先後宣布億萬富豪馬斯克與企業家拉馬斯瓦米接掌「政府效率部」（DOGE），前佛羅里達州檢察長邦迪出任司法部長，曾任移民暨海關執法局的霍曼主掌白宮邊境移民政策官員，前民主黨人小甘迺迪接掌衛生部長。劍走偏鋒的用人哲學雖然可能撼動傳統政治運作，卻也引發政治清洗、侵害司法獨立等質疑。

川普稱DOGE將為美國政府裁減冗員、撤除多餘監管程序、刪減浪費性支出與調整聯邦結構，馬斯克隨後也喊出「至少削減2兆美元」的目標，超過聯邦政府2024財年總支出6.8兆美元的三分之一。

裁減支出 仍須國會背書

曾在柯林頓政府負責1990年代政府預算撙節的卡瑪克分析，聯邦政府支出的三分之二用於社會安全、醫療，裁量性支出則大部分用於國防。DOGE並非政府部門，沒有任何權力直接執行裁減，仍須國會背書，但受選民與軍人歡迎的的社會安全與醫療保險項目，會讓國會猶豫是否削減。

哥倫比亞大學教授莫里斯也說，除非擁有極高合法性的領導人，否則民眾很難接受休克性療法，現實是DOGE並非政府部門，馬斯克名不正言不順，對政府也不了解。

卡瑪克補充，提升效率不僅是削減成本，還要了解官僚機構的運作。柯林頓時期削減預算還須靠數百名經驗豐富的公務員協助，馬斯克是傲慢的億萬富翁，恐不願依靠公務員導致官僚消極應對而飲恨。

這不免讓聯邦政府員工憂心川普目的是乘機清洗不忠者。美國政府僱員聯合會主席凱利也說，「馬斯克與川普只關心一件事：中飽私囊」。畢竟，馬斯克手上企業與政府的合作遊走在利益衝突的灰色地帶。

準司法部長邦迪則因在川普第一次彈劾審判期間擔任辯護團隊律師，支持川普2020大選舞弊的說法，以及曾任前川普政府職員設立的智庫「美國優先政策研究所」的主席，遭質疑其對川普的忠誠有害司法獨立。

此外，2013年，川普基金會捐款2萬5千美元給支持邦迪的政治委員會，不久後邦迪宣布不調查川普大學詐欺案。儘管監察機構最後定調此舉並未違反州法律，反對者依舊抨擊邦迪對政治金主過於軟弱，無法秉公執法。

何況，川普曾在社群媒體宣稱，「長期以來，偏袒的司法部門持續被利用為針對我與其他共和黨的武器，如今已不存在」。

驅逐非法移民 恐難見效

準「邊境沙皇」霍曼在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，大規模驅逐無證移民的計畫正進行中，其需要10萬張居留床位（為目前4萬張的2倍多）與更多執法人員，還需要軍方協助以完成此一任務。

他解釋，計畫會在就職當日啟動，以罪犯、幫派成員及逃犯為優先；但子女為美國公民，本身卻無證的父母，同樣也納入驅逐對象中。新計畫也會恢復對工作場所的臨檢，掃蕩無證工作者。

邊境沙皇並非正式官職，而是受總統任命、隸屬白宮為川普協調執行單位與國會，以更強硬地兌現驅逐非法移民數等選舉承諾，從而改變政府部門的傳統指揮鏈。若缺少國會與國土安全部的配合，恐難獲得具體成效。

整頓食品藥物 未必落實

由長期反對疫苗、承諾解散美國大部分核心公共衛生機構的小甘迺迪接掌衛生部，反映出美國民眾對大型食品與製藥公司的不信賴，讓川普決心下重手來解決問題。大型食品與製藥公司確實與政府之間過從甚密，需要更透明的制衡，但鑒於小甘迺迪是後期才加入川普政營，在共和黨根基不深，加上全美僅30%的民眾支持這項任命，是否能走到底仍屬未定之天。