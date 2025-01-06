梅克爾歷史定位／梅克爾的自辯：歐洲和平守護者 還是俄羅斯擴張的幫凶？

德國政局近日陷入混亂，國會將在下月改選。長達16年執政的梅克爾卸任後，德國的轉變，也連帶影響歐洲，乃至於全球的局勢發展。梅克爾此時出版自傳，更引發世人對她歷史評價的兩極化。

梅克爾擔任德國總理16年。在她的領導下，德國經濟蓬勃發展，歐元區安然度過歐債危機及新冠疫情。在她如日中天的時候，她就是歐洲，歐洲的老闆就是她，支持者認為她維護了歐洲的和平與繁榮，反對者則批評她在任內對俄羅斯採取的友好政策和綏靖態度，導致俄烏戰爭的爆發，給歐洲乃至世界帶來災難。

“歐洲應主動出擊，解決俄烏衝突”

梅克爾的想法至今未變，她近日為回憶錄《自由》所接受的不同訪問中，講法都是一樣的：先表達對烏克蘭的支持，並對德國當局和歐盟的立場表示肯定。然後話鋒一轉指出，俄烏衝突不存在軍事解決方案，烏克蘭及其西方盟友需與俄羅斯展開對話，以結束衝突。

但實際上梅克爾想表達的，不只是與俄羅斯對話那麼簡單。她對美國的策略並不完全認同，她既不同意拜登政府在處理烏克蘭問題上的強硬立場，也不同意由「川普方案」來結束衝突，因為川普肯定不會考慮歐洲的利益。她真正希望的是歐洲主動出擊，掌握談判主動權，最好能夠有一個「歐洲方案」來解決問題。

就像是2014年烏克蘭危機爆發，俄羅斯拿下克里米亞，並在頓巴斯地區掀起戰火。梅克爾與法國總統歐朗德攜手，推動通過對話和談判解決衝突的「諾曼第模式」，最終簽署明斯克協定，她自認，為歐洲帶來將近10年的和平時光。

可是許多人認為，就是由於以梅克爾為首的西歐領導人對俄羅斯的縱容和綏靖政策，為日後衝突埋下隱患，最後明斯克協議還是沒有阻止戰爭爆發。而2008年不讓烏克蘭加入北約，則是普亭敢入侵烏克蘭的原因，梅克爾都是核心人物，也因此，梅克爾成了替罪羊。

“普亭獨斷專行，我從未對他抱有幻想”

2008年布加勒斯特北約峰會上，美國曾提議將烏克蘭和喬治亞作為候選國加入北約，當時梅克爾用自己的權威力排眾議；她在接受BBC訪問時聲稱，如果自己沒有在2008年阻止烏克蘭加入北約，只怕俄烏戰爭會更早開始，結果也會更糟。普亭認為蘇聯解體是20世紀最大的地緣政治災難，而俄羅斯面臨生存威脅，結果普亭2008年沒有入侵烏克蘭，但是入侵了喬治亞，梅克爾自認她的警告是正確的，為烏克蘭和西方爭取時間，推遲戰爭的爆發，使得西方能夠在當前局勢下有所準備。

許多人都批評梅克爾看錯了普亭，梅克爾與普亭是可以直接溝通的，普亭會說德文，梅克爾會說俄語，但也許正因為如此，是否讓梅克爾看錯了他？就像當時擔任美國總統的歐巴馬看錯習近平一樣，梅克爾與歐巴馬被譽為當代歐美傑出領袖，但君子可欺之以方，是沒有辦法應付翻臉無情的中俄獨裁者的。

然而梅克爾的辯解是：「我從未對普亭抱有幻想。他總是獨斷專行，他的自以為是常常讓我惱火。但我不相信他在2000年就職時就計畫進攻烏克蘭。相反，在這一事態發展中，我們西方國家也必須捫心自問，我們是否一直都做對了。」

“每次與川普相遇都是一場競爭”

至於面對時任美國總統川普，她認為川普的「本質」，就是一名房地產商人，他也是以這個思路去制定美國的對外政策。對川普來說，所有國家都在競爭，一個國家的成功就是另一個國家的失敗，他不相信通過合作可以促進所有人的繁榮。說白了，就是零和博弈的極致，這恰恰是川普「美國優先」的核心理念。

川普非常好奇，想了解事務細節。但這只是為了他自己的利益，為了找到能強化自己、削弱他人的論點。房間裡的人愈多，他想要獲勝的欲望就愈強烈。你不能和他閒聊，每次相遇都是一場競爭：你或我。面對川普2.0，她日前接受德國明鏡周刊採訪時說，對於川普的勝選滿懷悲傷，「如果一名從政者容不下雙贏，只認同要有贏家和輸家，那麼多邊主義會面臨非常艱鉅的任務」。

習近平多邊主義信念，“只是嘴上說說”

梅克爾任內多達12次訪問中國，是西方元首任內訪問中國最多次數的領導人。她認為自己與中國國家主席習近平最大的分歧根源在於：誰有權以公共利益的名義限制個人權利，社會上不存在一個能為所有人找到最佳道路並決定一切的團體。

她也提到「一帶一路」的影響，讓接受計畫的100多個國家過度依賴中國財政，進而限縮自身的主權行動；而對於南海的擴張爭議，2016年國際仲裁法院已裁定沒有所謂「九段線」主張，但中國無視國際法，也拒絕與菲律賓、馬來西亞、汶萊、台灣、印尼與越南尋求妥協方案。她寫道，「中國政治人物經常掛在嘴上的多邊主義信念，就只是嘴上說說而已」。

“創造德國模式，不應切斷與俄經濟聯繫”

梅克爾的對俄政策與德國能源政策是分不開的；在她擔任總理期間，德國大量購買俄羅斯的石油和天然氣，並修建兩條輸氣管道。俄羅斯的廉價能源推動德國經濟發展，使德國長期保持低通膨、高增長的經濟狀態，創造了經濟史上獨特的「德國模式」。

但反對者認為，正由於對俄羅斯能源的依賴，使德國為俄羅斯提供財政支持，助其積累足夠資源與實力，從而能夠發動持續的戰爭，此舉是典型的「為虎作倀」，幫助俄羅斯壯大。

對此，梅克爾堅持，自己的能源政策不僅不是錯誤，反而在一定程度上延緩戰爭爆發，在冷戰後的新秩序下，需與普亭分享繁榮，「我認為切斷所有對普亭的經濟聯繫並不明智」。

同時，為德國經濟提供廉價天然氣也是她總理的任務之一，當時如果取消與俄羅斯的天然氣貿易，梅克爾不會在商界與政界獲得支持，尤其現在證明俄烏戰爭之後飆高的能源價格給德國帶來的經濟衝擊，所以她還是堅持興建北溪2號管道是合理的。

開放移民政策，助長歐洲極右翼興起

梅克爾有政治家的耐性，她可以在歐洲各國中花上幾周、甚至幾個月周旋磨耗，最有名的是她的自制與她的雙手形成的菱形手勢；在明鏡的訪談中，她回憶，教宗方濟各曾就如何處理不同意見給她建議：「彎腰、彎腰、再彎腰，但是注意，不要折斷腰了」，即使再困難，也要付出更多努力來維繫歐洲的團結。

最近蕭茲宣布解散紅綠燈聯盟時，激動地批評前盟友、自民黨黨魁林德納，稱他心胸狹隘，並指責他背信棄義。對比之前梅克爾的穩定與自制，德國人對現在的總理如此失控，或多或少感到有些不安。

可是梅克爾同時也是個冷酷的現實主義者，即使在2014年克里米亞被吞併後，梅克爾仍然反對向烏克蘭提供武器，因為「我認為沒有成功的機會。另一方面，我也明白我們不能讓烏克蘭人毫無防備。這是一個兩難」。