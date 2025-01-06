梅克爾歷史定位／「你可以說，這都是梅克爾的錯」

當前政治領袖不容易之處，特別是在全球局勢愈來愈混亂的時刻，何謂一位負責任的政治領袖？

現在兩極化的評價，其實源於梅克爾執政時期部分決策錯誤，然而政治上的事後之明，其實很容易，現在的烏克蘭戰爭、或是歐洲的能源依賴、移民問題，都可以歸罪梅克爾，然而政治人物做決定時，都有機會成本與代價，這又不是當初所知道的。

同是女性國家領導人，梅克爾聲譽起起落落，看在蔡英文前總統的眼中，應該特別有感觸，與梅克爾一樣，她離職時的支持率達到了極點，可是其後台灣與民進黨所發生的問題，或多或少是肇因於她當政期間所種下的原因。

然而不同於梅克爾的是，蔡英文私下對友人說，她不會退休後寫回憶錄，由於接任者賴清德曾是她的副總統，又同屬民進黨，溢美之詞她寫不出來，據實以告，又有政治顧忌。

今年已70歲的梅克爾，外界有許多傳聞，說她要在德國政壇東山再起，或是想擔任聯合國秘書長，在被問到是否因失去權力感到遺憾，而渴望重新掌權時，她堅定地表示：「沒有這回事，我根本不想。」

在明鏡周刊訪問的最後，梅克爾說：當了16年總理，這個國家所有優勢和劣勢，在某種程度上都是我（造成）的，「所以你可以說，這都是梅克爾的錯」。雖然她這樣說，可是她這本700多頁回憶錄，卻是她回應所有批評的自辯，也許書名不應該是《自由》，而是《無悔》。