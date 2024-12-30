2025全球變局／深度解讀：歐盟2引擎熄火 難獨立建軍

歐洲如何因應川普第二任期是關注重點。從俄烏戰爭終局問題上，歐洲發現自己愈來愈被動，要有獨立於北約的武力、不受美國太大影響，才是面對川普第二任期的釜底抽薪方法。但北約現在的國防開支3分之2還是美國支應，歐洲國家和加拿大只占3分之1，歐洲目前也沒那麼多財源可因應，兩大強國德國和法國政局都出問題，推動歐洲建立獨立軍隊系統變得沒有動力。

歐洲分成新歐洲和舊歐洲，舊歐洲指西歐國家，新歐洲指後冷戰時期，從蘇聯解體中獨立出來的中東歐、波羅的海國家。新歐洲國家和美國關係緊密，依賴北約，西歐則希望從美國的牽制和影響中獨立出來；2018年法國總統馬克宏就曾提出希望建立獨立的歐洲部隊，川普當時批評這種想法對美國非常汙辱，歐洲該做的是分攤更多北約軍費。美國要的是藉由控制北約，實質控制歐洲，跟西歐想法矛盾。

西歐國家中，德、法兩國是推動歐洲方向的引擎，德國目前仍是歐洲最大經濟體，法國提出倡議，真正要做還是要靠德國。但現在歐洲恐難因應川普上任後局面，目前的能力還不足以跟美國分道揚鑣。

德法若處得好，整個歐洲就有一致的方向，若沒有就很難。另一問題則是新歐洲意見也愈來愈強烈，對老歐洲領頭有不同看法，牽涉到歐盟內部是否能維持團結一致，不被撕裂。（記者洪欣慈整理）